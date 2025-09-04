김정은, 스위스 명품 시계 착용 딸 주애도 2023년 구찌 선글라스

[헤럴드경제=안세연 기자] 김정은 북한 국무위원장과 여동생 김여정 노동당 부부장이 중국 전승절 80주년 행사에서 고가의 서방 명품을 착용한 모습이 포착됐다.

4일(현지시간) 미국의 북한 전문매체 NK뉴스에 따르면 러시아 크렘린궁이 공개한 사진에서 김 위원장이 베이징에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 포옹했을 때 착용한 손목시계는 스위스 명품 시계 IWC 샤프하우젠의 포르토피노 오토매틱으로 추정된다.

IWC 공식 홈페이지에 표시된 판매가는 1만4100달러(약 2000만원)다.

김 위원장은 어린 시절 스위스 유학 경험이 있다. 스위스 시계에 대한 애착이 깊은 것으로 알려져 있다.

김 위원장은 2023년 9월 러시아 방문 당시를 포함해 최근 몇 년간 다양한 공개석상에서 이 시계를 착용한 모습이 포착됐다.

김 위원장과 동행한 김여정 부부장도 명품 핸드백을 들고 행샂아에 나타났다. 프랑스 명품 브랜드 크리스티앙 디오르의 검은색 ‘레이디 디오르’ 핸드백이었다.

이 가방은 7500달러(약 1000만원)에 달하는 것으로 알려졌다.

김 부부장은 2023년 김 위원장과 러시아를 방문했을 때도 이 가방을 손에 들었다. 김 위원장의 딸 주애도 2023년 구찌 선글라스를 착용한 장면이 포착됐다.

북한은 2006년 유엔 안전보장이사회의 대북제재 결의에 따라 해외 사치품을 들여올 수 없다. 하지만 인편을 통해 해외에서 암암리에 조달해온 것으로 파악된다.

NK뉴스는 “김정은 일가의 명품 과시는 북한이 주민들에게 외국의 고가·사치품을 ‘부르주아 문화’로 규정하고 강력하게 단속하는 것과 극명한 대비를 이룬다”고 보도했다.