특검, 관련 진술 확보 김 전 검사, ‘공천개입 의혹’ 당사자 특검팀 “수사 중 사항”

[헤럴드경제=안세연 기자] 김건희 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김 여사 친오빠 소유의 이우환 화백 작품의 구매자를 김상민 전 검사로 특정한 것으로 전해졌다.

4일 법조계에 따르면 특검팀은 지난 7월 김 여사 친오빠 김진우 씨 장모 집을 압수수색하던 중 발견한 이 화백의 그림 ‘점으로부터 No. 800298’을 김 전 검사가 사서 김진우 씨에게 건넸다는 진술을 확보한 것으로 전해졌다.

김 전 검사는 이른바 ‘공천개입 의혹’의 당사자다. 지난해 4·10 총선에서 김 여사 지원을 받으며 경남 창원 의창구 지역구에 출마하려 했다는 의혹을 받고 있다.

당시 김 전 의원을 도왔던 ‘정치 브로커’ 명태균 씨는 김 여사가 ‘창원 의창구에서 김상민 검사가 당선될 수 있도록 지원하라. 그러면 선거 이후 장관 또는 공기업 사장 자리를 주겠다’고 말했다고 밝혔다.

특검팀은 김 전 검사가 공천 대가로 해당 그림을 김 여사 측에 전달한 것으로 보고 있는 것으로 알려졌다.

다만, 특검팀 관계자는 “이우환 그림과 관련한 문의는 현재 수사중인 사항”이라며 말을 아꼈다.

앞서 김 여사는 해당 그림이 자신과 무관하다고 주장했다. 유명한 작품이라 모조품으로 의심받을 가능성이 높은 만큼 살 이유가 없다는 취지다.