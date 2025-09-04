101억 투입 2027년 준공… 관광메카로 부상 전망 애기봉-대명항 잇는 북부권 핵심관광거점

[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]경기도 김포시가 부래도(무인도) 관광 개발에 나선다.

김포시는 지난 3일 착공을 시작으로 대곶면 신안리 염하강에 위치한 부래도 관광자원화사업에 착수했다고 4일 밝혔다.

김포시에 따르면 총 101억 원(도비 40억 원, 시비 61억 원)이 투입되며 2027년 6월 준공예정이다.

사업 주요 내용은 ▷1만7217㎡ 규모의 부래도 일원에 진입광장과 본섬 둘레길 조성 ▷폭 1.5m, 길이 200m 출렁다리 건설 ▷쉼터와 경관 조성 등이다.

준공 후 방문객들은 부래도를 도보로 탐방하며 서해의 일몰과 수려한 자연경관을 만끽할 수 있게 된다.

김포시는 인위적 개발을 최소화하고 자연환경을 보존하면서도, 시민과 관광객이 휴식·생태체험·교육을 누릴 수 있는 공간으로 부래도를 조성할 계획이다.

부래도는 완공 후 단순한 관광지가 아닌 ‘체류형 복합문화섬’으로 운영된다.

자연 속 음악회·문화공연·이색적인 ‘멍때리기 대회’ 등 이벤트형 관광, 대명항·함상공원·평화누리길과의 순환형 관광코스, 숲속 독서, 철새·습지 탐방 등 생태프로그램 운영, 야간경관조명과 출입 간소화 시스템을 통한 야간 관광 활성화 등 다양한 콘텐츠가 추진될 예정이다.

시는 2026년까지 부래도 운영계획을 구체화하고 군부대와 협의를 마무리할 예정이다.

2027년 6월 준공 및 시범 운영을 거쳐 2028년 이후에는 김포 서부권 대표 생태·문화 복합관광지로 브랜드 가치를 높여 나갈 방침이다.

김병수 시장은 “애기봉이 세계인의 관심을 모으는 것처럼 부래도는 또 하나의 김포 관광의 상징이 될 것”이라며 “애기봉, 대명항에 이어 부래도까지 갖춘 김포는 수려한 경관과 특별한 콘텐츠로 대한민국 대표 관광도시로 자리매김 할 것”이라고 말했다.

부래도는 군사적·지리적 특수성으로 수십 년간 일반인 출입이 제한돼 왔다.