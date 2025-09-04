[헤럴드경제= 박영훈 기자] “드라마 보고 주식 샀다가 낭패”

시청률 대박이 나도 주가는 빠진다. 반전의 기미를 보였던 국내 최대 제작사 스튜디오드래곤이 다시 추락하고 있다. 스튜디오드래곤 제작 드라마 ‘폭군의 셰프’이 시청률 대박을 내고 있지만, 오히려 주가는 하락하고 있다.

‘폭군의 셰프’ 방영 이후 주식을 산 사람들은 거의 100% 손실을 보고 있다. 5만원대로 반등했던 주가가 ‘폭군의 셰프’ 방영 이후 4만원대로 다시 추락했다. 투자자들은 “시청률 대박 나도 소용없다” “이건 너무 심하다” 아우성이다.

‘폭군의 셰프’는 스튜디오드래곤이 tvN 본 방송과 넷플릭스 글로벌 동시 방영 지적재산권(IP) 권한을 가지고 있다. 넷플릭스 TV쇼 부분에서 지난달 25일 글로벌 1위를 기록했다. 이런 기록은 최근 콘텐츠 시장에서 이례적이라는 평가다.

지인해 신한투자증권 연구원은 “넷플릭스 순위는 절대적으로 넷플릭스가 판권을 쥐락펴락하는 오리지널 작품에 유리한 구조”라며 “그럼에도 글로벌 1~3위로 안착한 것은 매우 이례적인 성과”라고 분석했다.

스튜디오드래곤의 주가는 중국이 8년 만에 한한령을 해제할 것이란 기대로 단기 급등했는데 현재 상승분을 대거 반납한 상태다. 주가가 내리막길을 걷자 대부분의 투자자들이 손실을 보고 있다.

한때 스튜디오드래곤 주가는 10만원대까지 갔다. 현재는 반토막이 난 4만원대로 폭락했다.

제작비 부담도 커졌다. 회당 출연료 2~3억원은 기본이라는 말이 나올 정도로 주연 배우들의 몸값 상승으로 제작 비용이 너무 올라 시청률 대박이 나도 이익을 크게 내기 어려운 구조다.

심지어 올해 2분기 ‘적자’를 냈다. 스튜디오드래곤은 올해 2분기 영업손실이 29억원으로, 지난해 동기(영업이익 105억원)와 비교해 적자 전환했다.

다만 업계에선 하반기 선보이는 작품이 늘어나면서 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. ‘폭군의 셰프’가 흥행하자 증권가에서 중장기 실적 개선을 전망하는 보고서가 연달아 나왔다.

대신증권은 4일 “스튜디오드래곤이 드라마 ‘폭군의 셰프’의 흥행에 힘입어 하반기에는 기대한 만큼의 성과를 낼 수 있을 것”이라고 전망했다.

스튜디오드래곤은 하반기에 ‘폭군의 셰프’를 필두로 국제통화기금(IMF) 외환위기 속 청년 사장의 성장기를 담은 ‘태풍 상사’, 이정재·임지연 주연의 ‘얄미운 사랑’ 등을 선보인다.

또 김은숙 작가 복귀작 ‘다 이루어질지니’, 전도연·김고은 주연의 스릴러 ‘자백의 대가’가 넷플릭스 오리지널 시리즈로 공개된다. 액션 스릴러 ‘조각도시’는 디즈니플러스(+) 오리지널 시리즈, ‘친애하는 X’는 티빙 오리지널로 선보인다.