최강욱, 성비위 사건 두고 ‘그렇게 죽고 살 일인가’ 등 발언 “개 돼지 생각” 정청래, 진상조사 지시

[헤럴드경제=안세연 기자] 더불어민주당 정청래 대표는 조국혁신당의 성 비위 사건과 관련해 2차 가해 논란을 받고있는 최강욱 당 교육연수원장에 대해 진상 조사를 지시했다.

민주당은 4일 오후 정 대표가 당 윤리감찰단에 최 원장에 대한 긴급 진상조사를 지시했다고 밝혔다.

최 원장은 최근 조국혁신당 대전·세종시당 행사 강연에서 혁신당 성 비위 사건에 대해 2차 가해 발언을 한 것으로 알려져 논란에 휩싸였다. 민주당 당헌·당규에 따르면 당 대표의 지시를 받은 윤리감찰단이 진상을 조사한 뒤 징계를 요청하면 징계 절차가 개시된다.

당사자가 징계를 피하기 위해 탈당하더라도, 당 윤리감찰단은 제명에 해당하는 징계 처분을 내릴 수 있다.

최 원장은 정 대표의 조사 지시 직후 페이스북을 통해 “(조국) 전 대표가 수감된 상황에서 당 내부 여러 사안을 둘러싼 각종 논란이 있다는 점을 간간이 들어 알고 있었다”며 “작은 당에서 열정적인 당원과 간부들이 있을 때 벌어지는 논쟁이 필요 이상으로 격화된 경험이 있다”고 해명했다.

이어 “그때 기억이 떠올라 답변드리는 과정에서 필요 이상 감정이 실렸다”며 “격화된 논쟁으로 당이 흔들리는 일은 없어야 한다는 점을 조언한다는 생각에 결과적으로 과한 표현과 예시를 들었던 것”이라고 설명했다.

그러면서 “경위와 이유가 어떻든 부적절하거나 과한 표현으로 당사자분들의 마음에 부담과 상처를 드린 점에 대하여 심심한 사과의 말씀을 드린다”고 고개 숙였다.

다만, 탈당 여부에 대선 언급하지 않았다.

정 대표는 이날 오후 기자들과 만나 최 원장 논란에 대한 질문에 “윤리감찰단에 진상을 파악해보라고 했으니 보고 난 뒤에 판단하겠다”고 답했다.

최 원장은 지난달 31일 혁신당 대전·세종시당 행사 강연에서 혁신당 성 비위 사건을 두고 “지금 성 비위가 어떻든 사실관계를 아는 분이 몇분이나 될까. 당사자가 아니면 모르는 것이다. 남 얘기를 다 주워듣고 떠드는 것”이라고 말했다.

이어 “정확하게 안 다음 판단하고 싸우는 것인지, 정확히 알지 못하지만 그럴 것 같아서 싸우는 것인지부터 명확히 하면 좋겠다”며 “좋아하는 누가 하는 말이 맞는 것 같다는 것은 자기 생각이 아니다. 그건 개돼지의 생각”이라고 비유했다.

그러면서 “떨어져서 보는 사람으로서 그게 그렇게 죽고 살 일인가. 잘 이해가 안 간다”며 “당하신 분은 어떻게 당하셨는지 진짜 정확히 모르는데, 그걸 갖고 그렇게까지 싸워야 할 문제인지에 대해, 내가 얼마만큼 알고 치열하게 싸우는지를 먼저 생각해보시면 좋겠다”고 했다.

최 원장의 이런 발언은 논란에 휩싸였고 이날 혁신당 강미경 전 대변인은 탈당했다. 강 전 대변인은 성 비위 사건에 대한 당의 조치가 미흡하다고 비판하며 탈당했다.

최 원장은 조국혁신당 조국 전 대표와 가까운 ‘친조국’ 인사로 평가되는 인물이다.

그는 혁신당 조국 전 대표의 아들에게 인턴 활동 확인서를 허위로 써준 혐의로 2023년 9월 대법원에서 집행유예가 확정되며 의원직을 상실했다. 당원 자격은 유지하던 그는 같은 해 11월 윤석열 정부를 비판하며 ‘설치는 암컷’이라는 표현으로 인한 논란으로 당원자격 6개월 정지 징계를 받았다.

이후 지난달 이재명 정부 첫 광복절 특별사면 대상에 들었다. 정 대표는 사면된 최 원장을 당 교육연수원장으로 임명했다.