바이오루틱스 김진우 박사 ‘도파민 트리거’ 발간

“생각의 흐름을 바꾸면 도파민의 작동 방식도 달라진다. 도파민을 다스리면 새 인생을 얻는다.”

바이오루틱스(전 미르존몰약연구소)의 연구소장 김진우(61·공학박사) 씨가 ‘도파민 트리거’(김진우, 리드썸)를 4일 발간했다.

책은 뇌과학과 삶의 회복을 잇는 새로운 자기계발서 형태다. 도파민의 중독성과 희망의 연결고리를 해석한다. 생각이 도파민 분비를 유도하고, 도파민이 다시 생각을 강화하는 ‘선순환 회로’를 어떻게 설계할 수 있는지를 풀어낸다.

저자도 한 때 알코올 중독자였고, 삶의 바닥에서 허우적대던 적이 있다고 한다. 그는 도파민에 대한 탐구와 ‘몰약’이라는 생약소재에 대한 연구는 그의 생각을 바꿨고, 그의 인생 전체를 전환시켰다. 책은 도파민의 덫에서 빠져나와 도파민을 ‘다루는 자’로 거듭나는 과정의 기록이다.

저자는 “생각의 흐름을 바꾸는 순간 도파민의 작동 방식도 달라진다. 중독과 절망, 과학적 연구라는 전혀 어울릴 것 같지 않은 시절을 지나왔다”며 “뇌와 마음, 몸과 삶이 어떻게 선순환의 고리를 만들 수 있는지를 증명하고 싶었다”고 했다.

그는 “아내의 암 투병과 죽음, 알코올 중독이라는 한계상황에서 부정적 생각이 현실을 이끌어간다는 사실을 깨달았다. 생각을 가다듬고 몰약 연구에 매진하며 삶의 방향이 달라졌다”며 “그 과정에서 생각과 도파민이 서로를 강화되는 ‘선순환의 회로’를 발견했다”고 소개했다.

책은 ▷도파민의 본질과 중독의 함정 ▷부정적 사고가 현실을 만드는 과정 ▷생각조절을 통한 도파민 선순환 회복 ▷몰약 연구와 학문적 성취로 이어진 삶의 반전 등을 다룬다.

바이오루틱스 연구소장으로 일하고 있는 저자는 20여년 연구를 통해 몰약이 가진 항균, 항염, 인플루엔자 바이러스 감소효과를 확인해 지난해 SCI급 학술저널 ‘어플라이드 사이언스(Applied Sciences)’에 논문을 발표했다. 몰약연구 분야 국내 가장 권위있는 연구자 중 한명이다.