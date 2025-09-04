[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 내년도 정부 예산안에 국비 6조3921억원이 반영돼 역대 최대 규모로 6조원대를 돌파했다고 4일 밝혔다.

이번 확보액은 당초 목표치인 5조6000억원보다 7921억원(14.1%) 초과 달성해 올해 확보액(5조8697억원) 대비 5224억원(8.9%) 증가했다. 이는 정부 총예산 증가율(8.1%)을 상회한 결과다.

예산안에는 인천발 KTX 2026년 개통을 위한 예산 1142억원과 광역버스 준공영제 편입을 위한 17개 신설 노선 예산이 포함됐다.

또 ▷서울지하철 7호선 청라 연장 1405억원 ▷GTX-B 노선 건설 3095억원 ▷계양~강화 고속도로 건설 3130억원 ▷경인고속도로 지하화 18억원등이 반영됐다.

지역 균형발전 및 접경지역 지원으로 ▷백령도 소형공항 건설 38억원 ▷서해5도 종합발전지원 107억원 ▷특수상황지역 개발 286억원 ▷내항 1·8부두 재개발 17억원 ▷북 소음방송 피해주민 지원금 12억원도 포함됐다.

이밖에 ▷스마트빌리지 보급·확산 153억원 ▷수소전기차 보급 496억원 ▷K-바이오 랩허브 구축 442억원도 확보됐다.

미반영 또는 감액된 사업 중 국회 심의 과정에서 증액을 추진할 주요 사업은 인천 감염병 전문병원 구축(2억원)과 블록체인 특화 클러스터 조성(30억원) 등이다.