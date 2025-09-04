4일, 경남연구원·부산연구원·BJFEZ 공동 ‘미래전략 라운드테이블’ 개최

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남연구원과 부산연구원, 부산진해경제자유구역청(BJFEZ)이 4일 부산 강서구 신라스테이 서부산호텔에서 ‘BJFEZ 기반 동반성장을 위한 부산시·경남도 미래전략 라운드테이블’을 개최했다.

이번 행사는 경남도의 ‘경제자유자치도’ 구상과 부산시의 ‘글로벌 해양허브도시’ 전략을 연계해 수도권에 대응할 발전 거점을 육성하고, BJFEZ를 중심으로 동남권 상생발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 경남도와 부산시, BJFEZ 관계자, 도내 기초지자체 공무원, 입주기업, 양 연구원 관계자 등 100여 명이 참석했다.

발제는 오동호 경남연구원장이 ‘경남경제자유자치도 구상 및 BJFEZ 그랜드 비전’을 주제로 시작해 신현석 전 부산연구원장이 ‘2050 글로벌 해양허브도시 부산과 남부권 미래발전전략’을, 박성호 부산진해경제자유구역청장이 ‘BJFEZ 현안과 정책과제’를 발표했다.

이어진 토론에서는 전민현 인제대학교 총장이 좌장을 맡아 이정환 창원산업진흥원 원장, 최상희 한국해양수산개발원 부원장, 우종균 동명대학교 교수가 참여해 동남권 신산업 육성, 항만·공항 배후단지 물류 경쟁력 강화, 글로벌 비즈니스도시로의 도약을 위한 과제를 논의했다.

오동호 원장은 “새 정부의 5극 3특 전략과 북극항로 진출 정책은 동남권이 다시 성장할 수 있는 절호의 기회”라며 “BJFEZ를 중심으로 국가균형발전의 핵심 축이 될 수 있도록 미래 전략을 구체화해 나가겠다”고 밝혔다.