‘금호타이어 나를 지켜줘’ 활동 실시 어린이 교통안전·청소년 학교폭력 예방 교육

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어가 아동, 청소년을 위한 교통안전 교육과 학교폭력 예방교육을 예술과 접목시킨 프로그램 ‘금호타이어 나를 지켜줘’ 활동을 전개했다고 4일 밝혔다.

이 프로그램은 학생들의 올바른 사고력과 위험상황 대응력을 제고하기 위해 2020년부터 금호타이어와 한국메세나협회(회장 윤영달)가 함께 추진하고 있는 사업이다.

올해 ‘어린이 교통안전 교육’은 서울 소재 초등학교 3~5학년 학생들을 대상으로, 음악과 무용을 활용해 어린이가 직접 교통안전 노래(캠페인송)와 무용 동작을 만들며 안전수칙을 익히는 참여형 활동으로 진행된다.

아울러 ‘청소년 학교폭력 예방 교육’은 서울 소재 중학교 3개교를 대상으로 학교폭력을 주제로 한 공감형 뮤지컬 ‘드림, 인 더 스쿨’ 공연을 선보인다. 공연을 통해 언어폭력, 신체폭력, 집단 따돌림, 사이버폭력 등 교내외 폭력 문제에 대한 심각성을 인식하고 비폭력 실천으로 확장하기 위해 메시지를 전달한다.

강진구 금호타이어 경영지원팀장은 “학생들이 겪고 있을, 겪을 수도 있는 문제에 대하여 스스로 생각해보고 책임감 있게 행동할 수 있도록 울림을 주는 것이 ‘금호타이어 나를 지켜줘’ 프로그램의 취지“라며 ”청소년 대상 다양한 사회공헌 프로그램을 활용해 ‘안전’에 대한 경각심을 가질 수 있도록 지속 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 금호타이어는 어린이 교통안전 교육, 청소년 학교폭력 예방 교육뿐만 아니라 희망의 공부방 조성, 초등학교 교실숲 조성, 교통사고 유자녀 미래역량 강화 멘토링 실시 등 아동 및 청소년을 대상으로 다양한 교육기부 사업과 후원 사업을 실시하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 적극 실천하고 있다.