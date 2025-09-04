[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 메가 히트곡 ‘다이너마이트’ 뮤직비디오가 전 세계에서 무려 20억번 넘게 재생됐다.

4일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 2020년 8월 유튜브에 공개된 방탄소년단의 첫 영어 싱글 ‘다이너마이트(Dynamite)’ 뮤직비디오가 이날 오전 9시 16분경 유튜브 조회 수 20억 회를 넘었다.

이는 방탄소년단 뮤직비디오 중 처음으로 20억 뷰 달성 기록이다. 앞서 지난해 12월 19억 뷰를 기록한 후, 약 9개월 만에 세운 기록이기도 하다. 중독성 강한 리듬에 유쾌하면서도 역동적인 퍼포먼스가 어우러진 곡이다.

방탄소년단은 ‘다이너마이트’로 한국 대중음악사 최초로 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’에서 1위에 올랐고 총 3주간 정상을 지켰다. ‘2020 MTV 유럽 뮤직 어워드’(Europe Music Awards)에서 ‘베스트 송’(Best Song), ‘2021 빌보드 뮤직 어워드’(Billboard Music Awards)의 ‘톱 셀링 송’(Top Selling Song)을 수상했다. 일본레코드협회로부터 역대 최단기간 스트리밍 다이아몬드 인증(5억 회 이상)을 획득했다. 최근 글로벌 음악 스트리밍 서비스 애플 뮤직이 발표한 ‘지난 10년간 전 세계에서 가장 많이 재생된 곡’ 리스트에서 34위에 올랐다. K-팝 그룹 최고 기록이다.