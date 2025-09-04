[헤럴드경제=강승연 기자] CJ올리브영은 상위 등급 고객에게 핵심 매장 라운지와 뷰티 클래스를 제공하는 등 혜택을 강화한다고 4일 밝혔다.

올리브영은 직전 6개월 온·오프라인 누적 구매금액을 기준으로 베이비·핑크·그린·블랙·골드 5개 등급의 ‘올리브 멤버스’를 운영하고 있다.

올리브영은 최근 멤버스 체감 혜택 강화를 위해 승급주기를 6개월에서 1개월로 단축했다. 매달 온라인몰과 모바일앱에서 최대 2만4000원의 할인 쿠폰도 제공하고 있다.

이달부터는 로레알코리아의 멤버십 ‘마이뷰티박스’와 연동돼 키엘, 랑콤, 케라스타즈 등의 제품을 올리브영에서 구매하면 CJ ONE 포인트를 추가 적립 받는다.

상위 등급 추가 혜택도 크게 강화했다.

골드 회원은 올리브영 매장 중 최대 규모를 자랑하는 ‘올리브영N 성수’에 마련된 ‘올리브 멤버스 라운지’를 월 1회, 동반인 최대 3인과 이용할 수 있다.

이 라운지에서는 ‘뷰티 피크닉’을 콘셉트로 개발한 타르트, 티라미수 등 디저트와 음료를 무료로 제공한다.

강남권 최대 매장인 ‘올리브영 센트럴 강남타운’ 라운지는 골드·블랙 회원을 대상으로 월 1회 음료와 다과를 제공한다.

매달 1~3개 브랜드를 선정해 대표 제품을 체험할 수 있는 ‘올리브 클래스’ 역시 골드·블랙 회원을 대상으로 추첨해 소규모로 진행한다.

올리브영 관계자는 “올리브 멤버스 전용 혜택을 꾸준히 강화하고 있다”면서 “앞으로도 더 새롭고 실제로 체감되는 혜택을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.