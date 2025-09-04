5일 개막 가을축제 퍼레이드서 공연 레인보우로보틱스 RBQ시리즈 협업

올가을 에버랜드에서는 신나는 음악에 맞춰 네발로 걷는 ‘로봇(Robot·사진)’ 퍼레이드 단원을 만날 수 있다.

삼성물산 리조트부문(사장 정해린) 에버랜드는 5일부터 11월 16일까지 펼쳐지는 가을축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’ 기간 동안 인공지능(AI) 보행 기능을 탑재한 4족보행 로봇이 국내 최초로 퍼레이드에 참여한다고 4일 밝혔다.

무대의상을 입은 4족보행 ‘로봇’이 테마파크 공연의 하이라이트로 불리는 퍼레이드에 참여해 ‘인간’ 댄서와 함께 다양한 퍼포먼스를 선보이며 관객 앞에 행진하는 건 이번이 처음이다.

이번 퍼레이드에 합류한 4족보행 로봇은 로봇 전문기업 레인보우로보틱스가 개발한 ‘RBQ 시리즈’ 2대다.

RBQ 시리즈는 동역학 기반 보행과 AI 보행을 병행할 수 있어 상황에 따른 유연한 전환이 가능하다. 시각정보 없이도 AI 보행만으로 계단, 경사로 등을 안정적으로 걸을 수 있으며 단순 보행을 넘어 물구나무 서기, 옆발 서기 같은 고난도 동작도 구현이 가능해 다양한 현장에서 활용도가 높다. 서경원 기자