1회 충전 주행가능거리 460㎞ 확보 현대차그룹 첫 가속제한 보조 탑재 세제·보조금 반영시 4000만원 초반

기아가 순수 전기차 브랜드 ‘EV 시리즈’의 첫 번째 준중형 SUV(스포츠유틸리티차량)인 ‘EV5’(사진)를 출시하고 4일부터 계약에 들어갔다.

EV5는 준중형 CUV(크로스오버유틸리티차량) ‘EV6’를 시작으로 플래그십 전기 SUV ‘EV9’, 소형 SUV ‘EV3’, 준중형 세단 ‘EV4’에 이어 다섯 번째로 선보이는 E-GMP 기반 전용 전기차 모델이다.

기아는 2일 ‘EV5 미디어데이’를 개최하고 차량의 디자인과 제원을 공개했다. 먼저 디자인을 살펴보면, 수직으로 배열된 LED 헤드램프와 스타맵 시그니처 라이팅이 적용된 주간주행등(DRL)을 비롯해 기아 ‘EV 시리즈’의 패밀리룩이 고스란히 반영됐다.

EV5는 전장 4610㎜, 전폭 1875㎜, 전고 1675㎜, 축간거리 2750㎜로 기존 준중형 전기차 대비 여유로운 실내 공간을 갖췄다. 특히, 2열 거주성을 결정짓는 무릎공간은 동급 최고 수준인 1041㎜다.

EV5의 1열은 편안한 휴식 자세를 돕는 릴렉션 컴포트 시트와 운전석 에르고 모션 시트가 장착됐으며, 2열은 풀플랫 시트가 적용됐다.

81.4㎾h의 NCM 배터리와 더불어 160㎾급 전륜구동 모터와 후륜 멀티링크 서스펜션을 갖춘 EV5는 최고 출력 160㎾, 최대 토크 295Nm의 힘을 발휘한다. 전비는 5.0㎞/㎾h이며, 1회 충전 시 460km 주행이 가능하다.

특히, EV5에는 현대자동차그룹 최초로 ▷가속 제한 보조 ▷페달 오조작 안전 보조가 탑재됐다.

전 모델에 기본으로 적용되는 가속 제한 보조는 차량이 시속 80㎞ 미만의 속도로 주행 중인 상황에서 운전자가 가속 페달을 깊고 오랫동안 밟아 가속하는 상황이 발생했을 경우 운전자에게 1차로 클러스터 팝업 메시지를 통해 경고를 하고 2차로 음성 메시지 경고를 하며 가속을 제한하는 기능이다.

페달 오조작 안전 보조는 정차 상황에서 출발 시 전·후방에 장애물(차량 또는 벽)이 가까이 있을 때(1.5m 이내) 운전자가 가속 페달을 브레이크 페달로 오인해 급조작하는 경우 클러스터 팝업 메시지와 경고음을 통해 페달 오조작 상황임을 알리고 가속 제한과 제동 제어를 한다.

EV5의 판매 가격은 롱레인지 ▷에어 4855만원(이하 전기차 세제혜택 적용 후, 개별소비세 3.5% 기준) ▷어스 5230만원 ▷GT 라인 5340만원이다. 정부 및 지자체 전기차 보조금을 고려할 경우 기본 트림인 에어를 기준으로 4000만원 초반(서울시 기준)부터 EV5를 구매할 수 있을 것으로 보인다. 서재근 기자