250억 투자한 대작 연극 ‘노 모어 슬립’ 舊 대한극장 개조한 매키탄 호텔서 개막 100여개 공간서 즐기는 서로 다른 공연 “셰익스피어 맥베스를 히치콕 스타일로”

“벽 따라 들어가시면 됩니다.”

서울 충무로의 상징이었던 구(舊) 대한극장 앞 입구의 검은 문에 ‘매키탄 호텔’이라는 작은 문패가 걸렸다. 문이 열리자, 빛은 사라졌다. 외부와는 완벽히 단절한 세계. 벽을 더듬거리며 들어서는 순간, “바깥 세계와는 차단되는 것”이라는 제작사 관계자의 이야기에 고개가 절로 끄덕여진다. 입장 관객 모두에게 나눠주는 하얀 마스크를 쓰는 순간, 세계는 분리된다. 주의사항 하나! ‘절대로 말하지 말 것’.

배경은 1939년 스코틀랜드, 세 마녀의 예언에 현혹된 맥베스와 맥베스 부인이 ‘권력욕의 화신’이 돼가는 셰익스피어 원작 ‘맥베스’가 눈앞에서 살아 움직인다. 활자 안에 감춰졌던 인물들이 튀어나와 새로운 서사를 입고 관객을 그들의 이야기 안으로 낚아챈다. 대사 한마디 없는 ‘논버벌(Non-verbal)’ 극치이자 배우의 몸짓과 춤사위, 공포와 광기를 오가는 눈빛에 현혹되는 것은 시간문제다.

전 세계에 이머시브 시어터(Immersive Theater, 몰입형 연극) 돌풍을 불러온 연극 ‘슬립 노 모어(Sleep no more)’가 한국에 상륙했다. 지난달 23일부터 프리뷰 기간을 거친 공연은 21일 정식 개막, 오픈런(폐막을 정해두지 않고 이어가는 공연)으로 관객과 만난다. 이 작품은 2003년 영국 런던에서 시작해 2009년 미국 보스턴, 2011년 뉴욕, 2016년 상하이 등 10년 이상 장기 흥행 기록을 세우며, 전 세계에서 265만 명의 관객과 만난 히트작이다.

한국에선 제작비 250억원을 투입, 충무로의 멀티플렉스 영화관인 대한극장을 전면 개조해 세계 어디에도 없는 7층짜리, 100여개의 방(공간)으로 구성된 호텔식 공연장을 만들었다. 호텔명은 히치콕 영화 ‘현기증’에 나온 ‘매키트릭 호텔(McKittrick Hotel)’에 ‘대한극장’의 ‘한(han)’을 조합했다. 제작사 미쓰 잭슨에 따르면 전 세계에서 가장 큰 규모다.

‘슬립 노 모어’는 프로시니엄 형태의 극장처럼 연출가가 만들어놓은 네모난 세계를 수동적으로 관람하는 형태의 공연이 아니다. 이곳에서 관객은 가장 주체적이고 적극적인 탐험가가 된다. 관객이 100개가 넘는 공간을 자유롭게 이동하며 공연을 관람할 수 있기 때문이다.

‘슬립 노 모어’의 연출가인 펠릭스 바렛 펀치드링크(극단) 창립자는 “이머시브 시어터는 단순한 공연이 아니라 하나의 세상이고 그곳 중심에 관객을 떨어뜨려 놓는 것”이라며 “살아 숨 쉬는 환경 속에서 이야기가 발생하고 관객은 원하는 대로 모험을 떠난다”고 했다.

이머시브 시어터가 활발하지 않은 한국 관객에겐 낯선 형태일 수 있는 ‘슬립 노 모어’는 말 그대로 신선한 충격이다. 7층 극장을 뒤바꾼 호텔의 모든 공간이 공연장이자 무대다. 공간 하나 하나가 놀랍도록 정교하다. 책상 위에 놓인 편지, 침대 옆 신발, 맥베스가 읽은 책들, 십자가와 식기까지 모든 곳에 연출의 의도가 숨어있다.

바렛 연출가는 ‘맥베스’의 이야기를 앨프리드 히치콕 영화의 스타일로 풀어냈다. 그는 “셰익스피어의 ‘맥베스’를 표현하며 살아 숨 쉬는 히치콕 영화의 느낌을 내고 싶었다”며 “누아르 영화의 왕인 히치콕 스타일 안에 드라마가 강한 요소들이 섞였다”고 설명했다.

제목은 희곡에서 던컨 왕을 죽이고 왕국을 차지한 맥베스의 대사 ‘절대 잠들 수 없는’에서 따왔다. 바렛 연출가는 “맥베스가 가지고 있는 미신에 대한 믿음, 정신착란증, 초자연적인 것을 표현하는 의미로 ‘슬립 노 모어’로 정했다”며 “깨어있는 건지, 잠들어 있는 건지 그 경계에 있는 모호하면서도 스릴 있고, 마법적인 것을 (관객이) 느끼길 바랐다”고 귀띔했다.

이 공간 안에 머물 수 있는 시간은 세 시간. 관객은 이동 경로에 따라 다양한 방과 배우를 만나게 되고, 그들의 이야기 안에 들어가게 된다. 대부분의 관객이 주연 배우를 따라가기 위해 혈안이 되지만, 연출진은 모든 곳에서 “이야기가 만들어진다”고 강조한다.

바렛 연출가는 “관객은 맥베스의 캐릭터나 주변 인물들을 따라갈 수 있고 건물 전체를 돌아다닐 수도 있다. 옳고 그른 것은 없다”고 했다. 국내 제작사인 미쓰잭슨의 박주영 대표도 “관객이 그날 어떤 장면을 마주하고 어떤 캐릭터를 만나느냐에 따라 이야기가 달라지는 독특한 공연”이라며 “관객은 자신의 시점에서 다양한 서사를 즐기며 스토리텔러가 될 수 있다”고 말했다.

서울 공연만의 특징은 공간에서 나온다. 영화관의 높은 층고가 기존 ‘슬립 노 모어’ 공연을 더욱 웅장하고 압도적 규모로 만들었다. 리비 보건 무대 디자이너는 “상영관으로 사용됐던 곳이라 높이가 높다. 전에는 이렇게 높은 층고에서 작업한 적이 없다. 공연을 재창조할 좋은 기회였다”며 “이 건물의 역사, 건물이 가진 규모를 통해 새로운 작품이 탄생했다”고 돌아봤다. 프로젝트 어드바이저인 콜린 나이팅게일은 “다른 곳에서는 내지 못했던 조명 효과를 선보였다”며 “메인 공간뿐만 아니라 주변 공간도 잘 살펴보면 음향이나 조명 등 다른 나라 공연에서는 보지 못한 것들을 발견할 수 있을 것”이라고 강조했다.

프리뷰 기간을 통해 이미 한국 관객 사이에서 N차 관람 열풍을 일으킨 공연의 감상 꿀팁이 끊임없이 쏟아지고 있다. 꼭 봐야 할 장면으로는 맥베스의 광기에 휩싸인 살인 장면, 레이디 맥베스의 침실, 광란의 테크노 신, 최후의 만찬 신 등이 꼽힌다. 대부분 19금 장면이다. ‘알몸 노출’과 피 칠갑이 된 배우들이 등장하는 탓이다. “‘맥베스’는 인간의 권력욕을 향한 원초적 욕망 보여주는 클래식 작품”(박주영 대표)인 만큼 여과 없이 모든 장면을 구현했다.

23명이나 등장하는 배우 중 주인공 격인 맥베스와 레이디 맥베스를 따라가면 큰 줄기를 파악할 수 있다는 조언이 압도적으로 많다. 대신 주인공들을 따라다니는 인파가 상당하다.

박주영 대표는 그러나 “맥베스와 레이디 맥베스 외에도 흥미로운 캐릭터가 많다”며 “다른 캐릭터 시점으로 스토리를 보면 여유롭게 볼 수 있을 것”이라고 조언했다.

연출진의 생각도 같다. 바렛 연출가는 “‘행운은 대담한 사람 편에 선다’라는 말이 있다. 관객이 더 많이 모험하고 탐험하길 바란다”며 “호기심을 가지고 더 많이 탐험한 관객만이 찾아낼 수 있는 시퀀스들이 있다. 우린 단 한 명의 관객이 찾는다고 하더라도, 그 한 명이라도 찾아주면 그럴 만한 가치가 있다고 이야기한다”고 말했다.

그러면서 “어딜 보더라도 찾을 만한 무언가가 있을 것”이라면서 “한 곳에 사람들이 바쁘게 모여 있다면, 그건 오히려 다른 곳에서 새로운 선물과 비밀을 찾을 기회”라고 말했다.

고승희 기자