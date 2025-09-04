이달 22일 2차 지급부터 연 매출액 30억원 초과 생협 매장도 사용처에 포함 친환경 농산물 생산과 소비 확대, 지역 공동체 활성화 등 공익성 고려

[헤럴드경제=이태형 기자]이달 22일부터 소비쿠폰 사용처에 연 매출 30억원을 초과하는 지역소비자생활협동조합(지역생협)이 추가된다.

행정안전부는 이달 22일 민생회복 소비쿠폰 2차 지급부터 연 매출액 30억원을 초과하는 지역생협 매장을 사용처에 추가하고 지역사랑상품권 가맹점 등록도 허용한다고 4일 밝혔다.

이번 조치는 친환경 농산물 생산과 소비 확대, 지역 공동체 활성화 등 생협의 공익성과 지역 주민의 소비쿠폰 사용 편의를 고려했다고 행안부는 설명했다.

현재 소비쿠폰 사용처는 연 매출액 30억원 이하 소상공인 매장으로 제한돼 있지만, 생협은 공익적 성격과 매출액이 지역 공동체에 환원되는 특성 등을 고려해 연 매출액과 무관하게 지역생협 매장에서 소비쿠폰을 사용할 수 있도록 했다.

행안부는 또 ‘지역사랑상품권 운영 지침’을 개정해 지역생협이 연 매출액 30억원을 초과하더라도 지역사랑상품권 가맹점으로 등록할 수 있도록 제도를 정비할 계획이다.

소비쿠폰 사용이 가능한 지역생협 매장 목록은 22일부터 ‘행정안전부 누리집’에서 확인할 수 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 “이번 조치로 지역 주민들이 편리하게 생협을 이용할 수 있게 되고, 지역 공동체 강화와 친환경 먹거리 판로 지원 등 지역사회에서 생협의 공익적 기능이 더욱 강화될 것으로 기대된다”며 “정부는 앞으로도 소비쿠폰이 지역경제·골목상권 회복과 공익성 실현을 위한 ‘가치 소비’로 이어질 수 있도록 국민의 눈높이에서 제도를 운영해나가겠다”고 밝혔다.