[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 두류3동 도시재생사업 ‘머물고 싶은 삶, 함께 만드는 두류동’이 국토교통부 주관 2025년 도시재생 공모(우리동네살리기)에 최종 선정돼 총사업비 104여억원을 확보했다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 두류3동 56,044㎡를 대상으로 2026년부터 2029년까지 4년간 추진된다.

대구 달서구는 2030년 대구시 신청사 준공에 맞춰 정주환경을 고도화하고 주민 교류 거점을 확충, 지역 활력을 높이는 데 중점을 둔다.

주요사업으로는 집수리 및 동행사업, 안전마을 조성, 마을 거점주차장 조성, 주민교류거점 조성사업 등이 실시된다.

달서구는 2018년 죽전동, 2019년 송현1동, 2020년 상인3동, 2024년 상인2동 등 도시재생 공모에 연속 선정돼 누적 약 770억 원 규모의 사업을 추진 중이다.

이번 두류3동 선정으로 달서구는 대구지역에서 가장 많은 도시재생 공모사업을 확보했다. 이에 따라 사업 간 공간적 연계가 강화되고 생활권 전반으로 파급효과가 확대될 전망이다.

이태훈 대구 달서구청장은 “두류3동 도시재생이 2030년 신청사 이전과 맞물려 달서구 전역에 새로운 활력을 불어넣을 것”이라며 “도시재생 활성화를 통해 ‘대구 중심, 달서의 시대’를 열어가겠다”고 말했다.