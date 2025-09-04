[헤럴드경제(경북)=김병진 기자]경북 칠곡군은 아동친화도시 조성에 대한 군민의 의견을 듣기 위해 개최하는 원탁토론회 참가자를 모집한다고 4일 밝혔다.

아동친화도시 조성을 위한 군민참여 원탁토론회는 오는 27일 오후 2시 칠곡군청 대강당(3층)에서 열리며 칠곡군에 살거나 칠곡군 지역 내 학교에 다니는 18세 미만 아동․청소년, 학부모, 아동 관계자 등이 참여할 수 있다.

토론주제는 ‘아동이 살기 좋은 칠곡 만들기’로 유니세프 아동친화영역(놀이와 문화, 참여와 존중, 안전과 보호, 보건과 복지, 교육환경, 가정환경)에 대해 주제별 모둠 토론이 진행된다.

토론 참가 희망자는 오는 19일까지 네이버폼에서 신청서를 작성하거나 QR코드를 통해 신청서를 제출하면 된다.

이와 관련해 자세한 내용은 칠곡군 교육아동복지과 아동친화드림팀로 하면 된다.

칠곡군 관계자는 “지난 2022년 5월 유니세프로부터 아동친화도시 인증을 받았으며 올해 말 상위단계 인증을 목표로 이번 원탁토론회를 비롯해 아동요구 표준조사, 4개년 추진계획 수립 등을 단계적으로 추진할 계획”이라고 밝혔다.