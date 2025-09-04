명동 신세계스퀘어 전광판서 미디어 아트 추석·여행 성수기 맞춰 체험존·이벤트 운영

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계면세점이 명동점 외벽의 초대형 미디어 전광판 신세계스퀘어를 통해 새로운 미디어 아트 영상 ‘쇼핑 테마 파크’를 공개했다고 4일 밝혔다.

이번 프로젝트는 단순한 쇼핑 공간을 넘어 즐거움과 체험이 공존하는 테마파크형 면세점 경험을 전달하기 위해 기획됐다. 쇼핑 테마 파크란 카피도 쇼핑을 여행, 축제처럼 즐긴다는 의미를 내포하고 있다.

최근 외국인 관광객이 늘어난 명동 상권의 랜드마크로서 위상을 높이고 명동점의 차별화된 브랜드 경험을 강화한다는 목표도 있다. 공개 시점도 외국인 관광객이 가장 많이 찾는 9~10월 성수기에 맞췄다.

영상은 신세계면세점의 자체 캐릭터 ‘폴앤바니(Paul+bani)’가 선물상자 속 세계를 여행하며 패션, 뷰티, K-스타일 등 신세계면세점 공간을 탐험하는 이야기로 구성됐다. 후반부에는 실제 명동점 매장 공간과 연결되며, 고객이 현실에서 경험할 수 있는 쇼핑 여정을 안내한다.

‘아나몰픽(Anamorphic) 3D 기법’을 적용해 캐릭터가 화면 밖으로 튀어나오는 듯한 입체감을 구현했다. 남산·명동 거리·매장 외관을 반영한 실사풍 배경으로 몰입감과 생동감을 더했다.

또 카메라 무빙과 속도감 있는 전환으로 더욱 역동적인 경험을 제공한다. 실제 매장 내 작품과 공간을 모티브로 한 장면들이 현실성과 판타지를 동시에 전달한다.

신세계면세점 명동점 10층에 전시된 벨기에 작가 카스텐 휠러의 ‘Y 스파이럴’을 재해석한 조명 터널 장면, 11층 스카이파크의 자연적 요소를 뷰티 테마로 확장한 공간 연출 등이 대표적이다. 실제 매장 위치를 안내하는 내용도 있다.

신세계면세점은 영상 공개와 더불어 오프라인 체험 프로그램도 마련했다. 이달 말 명동점 11층 스카이파크에는 ‘폴앤바니’ 연출존이 설치돼 방문객이 직접 사진 촬영과 체험을 즐길 수 있다. 추석 이벤트도 준비했다.

신세계면세점 관계자는 “명동점은 외국인 관광객들의 필수 방문지로 자리 잡은 만큼, 쇼핑을 여행과 축제의 차원으로 확장하는 콘텐츠를 계속 선보일 것”이라며 “이번 프로젝트를 계기로 명동 상권의 대표적인 체험형 랜드마크로 자리매김하겠다”고 말했다.