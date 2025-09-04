[헤럴드경제=김보영 기자] 영국 정부가 청소년 건강 보호를 위해 16세 미만을 대상으로 한 고카페인 에너지 음료 판매 금지 방안을 추진한다.

2일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 영국 보건부는 리터당 150mg 이상의 카페인이 함유된 에너지 음료를 청소년에게 판매하지 못하도록 법제화할 계획이라고 밝혔다.

이번 규제는 온라인 쇼핑몰부터 슈퍼마켓, 편의점, 카페, 자판기에 이르기까지 모든 판매 경로에 적용될 예정이다. 대상은 레드불, 몬스터, 리렌트리스, 프라임 등 주요 에너지 음료 브랜드로, 코카콜라나 펩시 등 상대적으로 카페인 함량이 낮은 탄산음료나 차, 커피는 제외된다.

새로운 법안이 시행되면 상점과 카페, 레스토랑, 온라인 쇼핑몰은 16세 미만 청소년에게 고카페인 에너지 음료를 판매할 수 없게 된다. 현재도 리터당 150mg 이상의 카페인이 함유된 음료에는 “어린이에게 적합하지 않다”는 경고 라벨이 의무적으로 부착돼 있다.

영국 보건부는 이번 조치로 최대 4만명의 아동 비만 예방이 가능할 것으로 내다봤다. 또한 청소년들 사이에서 나타나는 수면 부족, 불안감, 집중력 저하 등의 부작용도 크게 줄어들 것으로 전망했다

웨스 스트리팅 보건부 장관은 “아이들이 매일 더블 에스프레소 수준의 카페인을 섭취하고 있는 현실은 그들의 학업 성취와 전반적인 건강에 심각한 위협이 되고 있다”며 “이는 예방 중심의 보건정책 차원에서 반드시 필요한 조치”라고 강조했다.

보건 전문가들과 교육 노조, 치과의사 단체들은 이번 금지 조치를 적극 환영하고 있다. 이들은 해당 정책이 어린이와 청소년의 건강 증진에 크게 기여할 것이라고 평가했다.

브리짓 필립슨 교육부 장관은 “이번 조치가 카페인이 함유된 음료의 해로운 영향으로 인해 발생하는 부적절한 교실 행동의 원인을 해결하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.

영국 비만건강연합의 캐서린 제너 이사도 “어린이는 고카페인 에너지 음료를 손에 넣을 수 없게 됐다”며 “이는 어린이의 신체적, 정신적, 치아 건강을 보호하기 위한 상식적이고 증거에 기반한 조치”라고 말했다.

영국 정부는 12주간 공청회를 통해 전문가, 업계, 학부모 의견을 수렴한 뒤 최종 입법 절차를 진행할 예정이다.