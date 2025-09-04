[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 교육부가 주관한 2025년 자기주도 학습센터 공모사업에 신청한 6곳 모두 선정됐다고 4일 밝혔다.

이번 교육부 자기주도 학습센터 공모사업(학교 안 2곳, 학교 밖 4곳)은 교육지원청과 기초지자체 간 협력을 기반으로 포항(오천고), 구미(도개고), 안동(자기주도학습센터), 영주(경북전문대 하이브센터), 예천(청소년수련관), 울릉(울릉교육지원청)이 최종 선정됐다.

이번에 선정된 자기주도 학습센터는 오는 12월부터 순차적으로 개소할 예정이다.

자기주도 학습센터는 지역･소득 수준 간 교육격차 해소와 사교육 없는 자기 주도적 학습 모델 창출을 위해 해당 지역 학생에게 스스로 공부할 수 있는 공간과 프로그램을 제공하는 사업이다.

이 센터에서는 개별 열람실·모둠 학습공간·휴게실 등으로 구성된 학습공간을 제공하며 학습 코디네이터를 배치해 EBS 연계 학습관리 서비스도 제공한다.

아울러 대학생 연계 화상 지도(튜터링)를 통해 주요 교과목 질의응답 및 학습 상담을 지원한다.

학교 안에 설치되는 센터는 재학생 또는 인근 학교 중고생들을 대상으로 하며 학교 밖 센터는 지역에 거주하는 중고생들을 대상으로 자체 기준에 따라 희망자를 선발해 운영하게 된다.

임종식 경북교육감은 “이번 사업 선정을 통해 경북의 학생들이 스스로 배우고 성장하는 미래형 인재로 발돋움할 기회를 얻게 될 것“이라며 ”앞으로도 학생 중심의 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 발굴하고 지원해 미래 교육의 선도 역할을 수행해 나가겠다“고 말했다.