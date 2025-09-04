11개 저축은행 CEO·중앙회장과 간담회 금융소비자 위한 제도 활용 적극 안내 주문 예금보호 1억 상향 따른 소비자보호 강조

[헤럴드경제=박성준 기자] 이찬진 금융감독원장이 저축은행의 최고경영자(CEO)들과 만나 “저축은행의 주된 고객이 은행을 이용하기 어려운 서민과 중소기업이라는 점에서 소비자 보호 중요성은 더욱 크다”고 강조했다.

이 원장은 4일 오전 서울 마포구 저축은행중앙회에서 오화경 저축은행중앙회장과 11개 저축은행 CEO와 간담회를 갖고 이 같이 밝혔다. 이번 간담회는 은행·보험 CEO 간담회에 이은 세 번째 금융권 상견례다.

이 원장은 “최근 몇 년간 건전성 관리에 애를 먹었지만, 올해 적극적인 노력으로 흑자 전환에 성공한 것은 다행”이라면서 “예금보호한도가 1억원으로 상향된 상황인 만큼, 시장 신뢰 회복과 건실한 성장을 위해 소비자 보호에 온 힘을 다해달라고 덧붙였다.

올해 상반기 저축은행 전체 순이익은 2570억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 3958억원 적자에서 흑자로 전환했다.

이날 이 원장은 ▷금융소비자 보호 중심의 경영 체계 확립 ▷금융범죄 및 금융사고 예방을 위한 내부통제 강화 ▷지역 서민금융 강화와 지속 가능한 성장 전략 모색 ▷잔여 부실 정리 등 건전성 관리 지속 등 네 가지 핵심 제언을 주문했다.

이 원장은 금융소비자 보호 중심의 경영 체계 확립을 가장 중요한 과제로 꼽으면서 “상품 설계부터 사후관리까지 모든 과정에서 소비자의 관점으로 득실을 따져야 한다”고 강조했다. 그러면서 “내가 믿고 거래할 만한 저축은행이 무엇인지 떠올려보라”며 CEO 스스로 소비자 입장에서 영업·리스크 관리 방식을 재점검해 볼 것을 당부했다.

특히 “저축은행을 이용하는 금융소비자들이 채무조정요청권, 금리인하요구권 등 도움이 되는 긴요한 제도들을 제대로 활용하지 못하고 있다”면서 법상 활용할 수 있는 제도를 적극 안내하고 배려해 달라고 요청했다.

아울러 저축은행 이용자들이 금융범죄에 더 취약한 측면이 있으므로 보이스피싱, 불법계좌개설 등 금융범죄로부터 금융소비자를 보호하기 위해 보안 인프라 구축과 내부통제 강화를 주문했다. 그는 현재 업권에서 추진 중인 비대면 금융사고 예방을 위한 안면인식시스템, 안심차단서비스를 적극 도입하는 등 안전한 금융거래 환경 조성을 위해 경영진의 관심을 요청했다.

이 외에도 이 원장은 부동산 경기 의존도를 낮추고 중소 자영업자·중저신용자 중심의 자금공급을 확대하는 본연의 서민금융 역할을 회복하고, 충당금 적립과 자본 확충 등을 통해 잔여 부실 정리·건전성 관리에 만전을 기해달라고 주문했다.

간담회에 참석한 저축은행 CEO들은 성장 가능성이 있는 중소기업·자영업자를 선별해 자금지원을 확대하고, 지역 내 생산적 금융 활성화에 이바지하겠다고 전했다. 하반기에도 부실 PF 정리를 지속해 건전성 개선 추세를 이어가겠다는 계획이다. 이와 함께 비대면 거래 확대와 경쟁 심화, 신성장동력 부재 등 업계의 경영 여건상 애로를 호소하며, 정책적 지원과 제도적 환경 조성을 금융당국에 요청했다.

이 원장은 이에 대해 “업계에서 제안된 의견과 건의사항은 감독 업무에 적극 반영하겠다”며 “앞으로도 저축은행 업계와 지속해서 소통할 것”이라고 답했다.