이찬진 금감원장 취임 후 첫 보험사 간담회 “내부통제 미비 땐 무관용 원칙” 강조

[헤럴드경제=서지연 박성준 기자] 이찬진 금융감독원장이 보험사 최고경영자(CEO)들을 만나 소비자 보호 원칙을 강조했다. 수익성에만 치중한 불건전 영업행위 시에는 무관용 원칙을 적용하겠다고 경고했다.

이 원장은 1일 생명·손해보험협회장을 비롯한 16개 주요 보험사 CEO들과 간담회를 개최했다. 이번 간담회에서는 보험산업의 건전한 발전 방안을 모색하고 주요 현안을 논의했다.

이 원장은 가장 먼저 금융소비자 보호를 강조했다. 그는 “소비자 신뢰 회복을 위해서는 CEO부터 소비자의 관점을 우선시하는 조직문화를 내재화해야 한다”라며 “잘못된 보험상품 설계는 소비자 피해를 유발하고 의료체계도 왜곡할 수 있어 상품설계 단계부터 사전예방적 소비자 보호 체계를 강화해달라”고 말했다.

이어 “금융감독원도 현장점검 등을 통해 관련 내부통제가 책무구조도에 반영돼 체계적으로 관리될 수 있도록 철저히 살펴볼 예정”이라고 밝혔다.

만약 상품 개발 관련 내부통제가 이행되지 않는 경우에는 무관용 원칙에 따라 조치할 것이라고 경고했다.

특히 최근 금리 하락으로 인한 보험사 재무 건전성 위기에도 관리를 당부했다. 자체 재무 영향 분석, 적극적인 자산·부채 종합관리(ALM) 등을 통해 리스크를 적정 수준으로 관리해 줄 것을 주문했다.

이 원장은 “금감원도 할인율 현실화를 위해 속도를 조절하되 ‘듀레이션 갭’ 기준 마련 등 금리리스크 관리 기조를 지속할 예정”이라며 “현재 도입 추진 중인 ‘기본자본 K-ICS 비율 규제’도 충분한 준비기간을 부여하는 등 연착륙 방안을 검토할 계획”이라고 했다.

그는 공정한 시장질서 확립에 대한 당부도 잊지 않았다. 이 원장은 “방송매체 등을 통해 쏟아지는 보험 광고가 불안심리를 자극해 보험 가입을 유도하는 사례가 많다”라며 “과도한 광고와 이에 따른 사업비가 소비자에 전가되지 않도록 사전통제 강화가 필요하다”라고 말했다.

보험사 CEO들은 금융당국의 규제 합리화와 IFRS17 안정화 노력에 감사를 표하며, 지나친 경쟁과 단기 이익 중심의 경영이 초래한 문제들을 해결해야 한다는 점에 공감했다.

이들은 판매수수료 개편, 실손보험 청구 전산화 2단계 시행 등을 차질 없이 추진해 줄 것을 건의했다.

또한, 소상공인, 취약계층 등에 대한 상품 개발이 활성화될 수 있도록 금융당국의 관심과 지원을 요청했다.