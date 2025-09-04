SKT 처분 전 일시정지됐던 조정절차 재개 조정신청 3건 병합…18일까지 추가 신청

[헤럴드경제=권제인 기자] 개인정보 분쟁조정위원회는 SK텔레콤을 상대로 제기된 집단분쟁조정 절차를 재개했다고 4일 밝혔다. 아울러 오는 18일까지 집단분쟁조정 절차에 당사자로 참가하기 위한 추가 신청을 받는다.

앞서 분쟁조정위는 개인정보보호위원회가 지난 4월 22일 SKT의 개인정보 유출에 대한 조사를 착수함에 따라 해당 사안과 관련된 집잔분쟁조정 사건을 6월 19일(2건)과 7월 31일(1건) 각각 일시정지했다.

지난 27일 개인정보위가 SKT에 대해 과징금 등 부과처분을 의결하면서 지난 28일 조정절차를 재개하고 추가 참가자 신청을 받게 됐다.

집단분쟁조정 신청 사건 3건은 단일 건으로 병합해 절차를 진행한다. 개인분쟁조정신청 사건도 함께 병합해 처리할 예정이다.

SKT로부터 유출통지를 받았거나, SKT의 개인정보 유출여부 조회서비스를 통해 유출 사실을 확인한 이용자는 이번 집단분쟁조정에 추가 참가를 신청할 수 있다. 분쟁조정위 누리집에 게시된 ‘작성 예시’를 참고해 개인정보 집단분쟁조정 추가 참가신청서를 전자우편·우편으로 분쟁조정위에 제출하면 된다.

분쟁조정위는 오는 18일 접수 마감 후 추가 참가 신청인의 자격여부를 확인해 인정여부를 10일 이내 통지하게 된다.

접수 마감 후 60일 이내 조정안을 마련해 당사자에게 통지하며, 당사자 중 어느 일방이라도 불수락하는 경우 조정은 불성립된다.

우지숙 분쟁조정위원장 직무대행은 “개인정보위의 SKT대상 처분절차가 마무리된 만큼 신속하게 조정안을 마련하여 정보주체의 피해 구제를 위한 절차를 진행하겠다”고 밝혔다