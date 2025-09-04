[헤럴드경제=정목희 기자] 애플이 내년에 자체 인공지능(AI) 기반 웹 검색 도구를 선보일 계획이라고 블룸버그 통신이 3일(현지시간) 보도했다.

복수의 소식통에 따르면 애플은 내부적으로 ‘월드 널리지 앤서스(World Knowledge Answers)’라는 코드명으로 새로운 시스템을 개발 중이며, 이는 AI 음성 비서 시리(Siri)에 통합될 예정이다.

애플은 이 기술을 웹 브라우저 사파리와 아이폰 홈 화면의 검색 기능인 스포트라이트(Spotlight)에도 적용하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 소식통은 “내년 봄 출시를 목표로 하고 있다”며 이번 프로젝트가 오랫동안 미뤄져온 시리 개편 작업의 일환이라고 설명했다.

이 기능의 핵심은 시리와 애플 운영체제를 인터넷 전반의 정보 검색 허브로 확장하는 것이다. 이는 오픈AI의 챗GPT나 구글의 AI 검색 요약(오버뷰)과 유사한 방식으로, 이들과의 경쟁이 불가피할 전망이다.

다만 새로운 시리의 핵심 기술 중 일부는 구글에서 제공될 가능성이 큰 것으로 전해졌다. 소식통에 따르면 애플은 최근 구글이 개발한 AI 모델을 평가·테스트하기 위한 공식 계약을 체결한 것으로 알려졌다.

애플이 준비 중인 검색 경험은 단순히 텍스트 답변에 그치지 않고 사진, 동영상, 지역 명소 등 다양한 형식을 한 화면에 함께 제공하는 것이 특징이다. 또한 기존 시리보다 빠르고 정확한 결과를 제시하기 위해 AI 기반 요약 시스템도 도입된다.

현재 시리는 기본적인 질문에는 대응할 수 있지만, 복잡한 질의나 일반 지식 검색은 챗GPT 등 외부 도구에 의존하고 있다. 이에 애플은 시리가 사용자 개인 데이터와 기기 화면 속 콘텐츠를 적극 활용해 요청을 더 정밀하게 처리하고, 음성으로 기기를 세밀하게 제어할 수 있도록 대대적인 개편을 준비 중이다.

앞서 업그레이드된 시리는 지난해 말 출시될 예정이었으나 지연됐으며, 현재로서는 내년 초 공개가 유력하다.