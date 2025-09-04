‘행복더하기 지원금’ 통해 제공 “대기업의 협력업체 출산축하금 지급 유례 없어”

[헤럴드경제=한영대 기자] SK이노베이션 울산콤플렉스(이하 울산 CLX)는 올해 상반기 기준 협력사 직원들에게 ‘행복더하기 지원금’을 통해 출산축하금 총 5400만원을 지급했다고 4일 밝혔다.

총 18명의 새 생명에게 각각 300만원씩 지급된 것이다. 울산 CLX 관계자는 “통상 같은 회사 임직원의 출산지원금 제도는 흔하게 찾아볼 수 있지만, 대기업의 협력업체 출산축하금 지급은 유례를 찾을 수 없다”고 말했다.

행복더하기 지원금은 1% 행복나눔기금에서 일정액을 출연하고, 정부로부터 보조금을 받아 조성됐다. 1% 행복나눔기금은 울산 CLX 구성원들이 자발적으로 기본급 1%를 기부하고, 여기에 회사가 금액을 보탠 것이다.

울산 CLX는 행복더하기 지원금을 협력업체 구성원들의 단체상해보험 및 출산축하금 지급 등 대·중소기업 상생을 위해 사용하기로 결정했다. 행복더하기 지원금 지급 대상이 되는 협력업체는 총 49개사이다.

울산 CLX는 대·중소기업 간 상생 생태계를 조성하기 위해 다양한 활동을 이어가고 있다. 올해 1월에는 1% 행복나눔기금에 매칭된 회사 기금 33억7000만원을 통해 협력사 구성원 5400여명에게 온누리상품권을 지급했다. 지난 2월에는 협력사 구성원들을 위한 전용 복지시설인 상생복지관을 개관했다.