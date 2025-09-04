임의제출 무산에 ‘禹 사전 승인’ 의혹 제기 宋 “사실이면 기망, 아니면 김민기 월권” “가장 강력한 방식” 장외투쟁 가능성 고개

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 국민의힘이 이틀 연속 국회 본관 원내대표실 등을 대상으로 압수수색을 시도한 내란 특검(특별검사 조은석)을 향해 “특견(犬)”이라며 비판 수위를 높였다. 특검과 임의제출 협의가 무산된 것과 관련해 우원식 국회의장 등이 특검의 강제수사를 사실상 허용한 것이라며 법적 대응을 예고했고, 장외 투쟁 가능성도 열어놨다.

장동혁 국민의힘 대표는 4일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “정치 특검이 연이틀 국민의힘 심장부에 쳐들어왔다”며 “영장의 압수수색 대상을 보면 모래사장에서 참깨 한 알을 찾겠다고 난리 치는 꼴”이라고 말했다. 장 대표는 “그럼에도 불구하고 지금 불안하고 답답한 건 더불어민주당과 정치 특검”이라며 민주당이 추진하는 ‘더 센 3대 특검법 개정안’과 ‘내란특별재판부 신설’을 비판했다.

장 대표는 “무죄 판결이 날 것이 뻔하기에 특별재판부를 설치해 인민 재판을 하겠다고 하는 것”이라며 “재판을 국민께 공개해 ‘재판 검열’까지 하겠다고 설치는 걸 보면 지금 불안한 건 민주당과 특검인 것만은 분명하다”고 했다. 이어 “특견은 늘 주인을 물어뜯을 준비를 하고 있다”며 “권력의 추가 1도만 기울어도 특검의 칼은 곧바로 주인의 심장을 향할 것”이라고 했다.

송언석 원내대표는 “특검이 제시한 압수수색 영장은 법치의 기본적인 사항을 완전히 무시한 영장”이라며 “2024년 12월3일 발생한 계엄 사태와 관련해 표결 방해 행위에 대한 부분을 수사한다면서 왜 2024년 5월부터 조사를 해야 하는 건지 모르겠다”고 했다. 또 “심지어 추경호 전 원내대표가 사전에 계엄 선포를 인지할 수도 있었을 것이란 지레짐작으로 2024년 3월경부터 수사해야 한다는 망발이 특검 측 입에서 나왔다”며 “추 전 원내대표와 계엄과의 상관성을 도저히 찾지 못하니까 별건 수사라도 하겠단 뜻인지 알 수 없다”고 했다.

국민의힘은 우 의장과 김민기 국회 사무총장에 대한 법적 대응 검토에도 들어갔다. 국민의힘은 앞서 우 의장에게 과거 민주당 의원에 대한 압수수색 때와 마찬가지로 국회 경내 강제수사의 경우 ‘임의제출 형식이 바람직하다’는 입장을 내 줄 것을 촉구한 바 있다. 하지만 우 의장이 중국 전승절 열병식 참석을 위해 출국한 전날(3일) 특검이 국회 본관 압수수색 영장 재집행에 나서자, 국민의힘은 우 의장의 ‘사전 승인’ 가능성을 제기하고 나섰다.

송 원내대표는 “입으로는 임의제출 방식이 바람직하다고 해 놓고 중국으로 출국하기 전에 미리 압수수색을 사전 승인해 놓은 게 아닌가 하는 합리적인 의심이 제기되고 있다”며 “국회가 전례 없이 본청 압수수색을 갑작스레 허용한 시점과 사유가 정확히 뭔지 국민 앞에 밝혀야 할 것”이라고 강조했다. 이어 “우원식 국회의장의 사전 결재 의혹이 사실이라면 이는 국민을 속이고 야당을 기망한 것이고, 그렇지 않다면 국회 사무총장이 월권을 행한 것”이라며 “우리 당은 끝까지 법적 책임을 묻도록 하겠다”고 했다.

최보윤 수석대변인은 이날 최고위 직후 기자들을 만나 “비공개 회의에서 특별재판부와 관련해 말씀을 나눴다”며 “가장 강력한 방식의 투쟁을 해 나가야 한다”고 말했다. 최 수석대변인은 “구체적인 건 추후 논의된다”면서도 ‘장외 투쟁 가능성이 있냐’는 취지의 물음에 “그럴 가능성이 있다”고 답했다.