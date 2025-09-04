지방 건설 회복, 새 정부 추경사업 일환 준공 전 미분양, 분양가 최대 50% 지원

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 지방 건설경기 회복을 위해 제2차 추가경정예산 및 ‘지방중심 건설투자 보강방안’으로 발표한 지방 미분양 안심환매 사업을 본격 추진한다고 4일 밝혔다.

안심환매 사업은 공정률 50% 이상의 지방 소재 주택 건설 사업장에서 미분양으로 원활한 사업 추진에 어려움을 겪는 건설사를 대상으로 주택도시보증공사(HUG)가 준공 전 미분양 주택에 대해 분양가의 최대 50% 만큼의 자금을 지원하는 사업이다.

이때 자금지원을 받은 건설사에게 사업을 무사히 준공한 이후 1년 내 HUG로부터 미분양 주택을 환매할 수 있는 옵션을 부여해 미분양 해소를 위한 분양가 할인 등 건설업계의 자구 노력을 유도한다.

특히 이번 미분양 안심환매 사업에는 파격적인 정부 지원이 수반된다. 먼저 정부 보조(올해 2500억원 출·융자)를 통해 HUG의 사업 추진 여력을 지원하여 환매가격에 포함되는 자금조달 비용을 대폭 경감한다. 이에 더해 HUG가 미분양 주택을 취득할 때 취득세·재산세·종부세 및건설사가 해당 주택을 환매할 때 취득세 면제를 추진하여 향후 건설사의 환매 부담을 크게 낮출 전망이다.

안심환매 사업은 올해 3000호를 시작으로 업계 수요를 살펴가며 탄력적으로 지원해 나갈 예정이다.

김규철 국토부 주택토지실장은 “이번 안심환매 사업은 고금리 프로젝트파이낸싱(PF) 대출과 미분양으로 자금난을 겪고 있는 건설사에 공공기관이 보증하는 저리(약 3~4%대) 대출로 대환할 수 있도록 지원해주는 것으로, 건설사의 도덕적 해이를 방지하고 자구노력을 유도하여 안정적인 사업추진 및 주택공급 확대를 도모할 것으로 기대된다”고 밝혔다.