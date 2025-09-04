오는 10월 인가 신청 예정 부동산 토큰증권 플랫폼서 실물자산 거래소로 확장

[헤럴드경제=신동윤 기자] 부동산 토큰증권(STO) 플랫폼 ‘소유’를 운영하는 루센트블록이 오는 10월 금융위원회가 신설하는 신탁수익증권 유통 관련 투자중개업 인가 취득을 추진한다고 4일 밝혔다.

정부의 STO 법제화 과정에서 금융당국이 발행·유통 분리 원칙을 도입함에 따라 대부분의 조각투자 업체들이 발행 라이선스를 선택한 가운데, 루센트블록은 발행과 유통을 함께 운영해 온 경험을 바탕으로 유통 플랫폼에 집중하기로 결정했다.

루센트블록은 2018년 설립 이후 ‘모두에게 소유의 기회를’이라는 철학 아래 상업용 부동산 조각투자 서비스를 운영 중이다. 지난 3년간 식음료(F&B), 호텔, 오피스 등 11건의 자산을 완판하며 약 50만명의 고객을 확보했다. 모든 상품은 5000원부터 투자할 수 있어, 기존에 진입 장벽이 높았던 부동산 투자의 접근성을 낮췄다는 평가를 받는다.

루센트블록은 이번 유통 인가 추진을 통해 기존 부동산 상품뿐 아니라 다양한 실물자산으로 투자 영역을 확대할 예정이다. 인가 취득 후에는 여러 발행 주체가 선보이는 자산을 선별해 거래소에 상장함으로써, 투자자에게 더욱 폭넓은 선택권을 제공할 수 있게 된다.

루센트블록은 현재 ‘소유’ 앱의 모든 부동산 자산의 경우 기존 방식으로 관리하고, 유통 플랫폼 인가 이후 신규 자산은 제도권 내에서 안전하게 거래될 수 있도록 환경을 구축하겠다는 계획이다.

허세영 루센트블록 대표는 “그동안 부동산 조각투자를 통해 투자 접근성을 개선했다면, 이제는 유통 인가를 통해 누구나 원하는 실물자산을 지분으로 소유할 수 있는 시대를 열고자 한다”며 “제도권 내에서 투자자가 신뢰할 수 있는 실물자산 거래소를 구축하는 것이 목표”라고 말했다.