인도 광고 기반 무료 OTT 아마존 MX 플레이어에 콘텐츠 공급 ‘선업튀’ 등 검증된 작품 18편 순차 투입 힌디어, 타밀어, 텔루구어 더빙도 제공

[헤럴드경제=박혜림 기자] CJ ENM이 콘텐츠 유통을 통해 아마존과의 파트너십을 강화하며 글로벌 시장 내 입지를 넓히고 있다. ‘선재 업고 튀어’, ‘소용없어 거짓말’ 등 국내외에서 큰 인기를 끌었던 CJ ENM 콘텐츠를 인도에서도 볼 수 있게 됐다.

CJ ENM은 오는 8일부터 인도 광고 기반 무료 OTT(AVOD) 플랫폼 ‘아마존 MX 플레이어’에 K콘텐츠 18편을 순차적으로 공급한다고 4일 밝혔다.

이에 따라 지난해 선풍적인 인기를 끌었던 드라마 ‘선재 업고 튀어’를 포함해 ▷소용없어 거짓말 ▷웨딩 임파서블 ▷반짝이는 워터멜론 ▷이로운 사기 등 세계 각국에서 검증된 콘텐츠를 내년까지 선보일 예정이다.

아마존 MX 플레이어에 공급되는 CJ ENM 콘텐츠는 인도의 다양한 지역 언어와 문화적 특성을 고려해 힌디어, 타밀어, 텔루구어로 더빙해 제공한다.

이번 협력은 지난해 아마존이 인도 현지 OTT플랫폼인 MX 플레이어를 인수한 이후 CJ ENM과 진행하는 첫 파트너십이다. CJ ENM은 MX 플레이어 콘텐츠 공급이 K콘텐츠의 글로벌 확장을 가속화하는 중요한 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

세계 최다 14억명의 인구를 자랑하는 인도 OTT 시장은 저가형 요금제와 광고 기반 무료 모델(AVOD)을 중심으로 발전하고 있다. 특히 디지털 인프라 확장과 함께 매년 빠르게 성장하고 있어 막대한 잠재력을 가진 시장으로 평가받고 있다.

CJ ENM의 원작 IP를 리메이크한 K콘텐츠도 인도에서 큰 호응을 얻고 있다. ‘악의 꽃’을 리메이크한 ‘두랑가’(Duranga)는 인도 OTT ZEE5에서 인기리에 시즌 2까지 방영되었고, ‘시그널’을 각색한 ‘갸라 갸라’(Gyaarah Gyaarah)는 지난해 가장 많이 시청된 프로그램 중 하나로 사랑받았다.

아모그 두사드(Amogh Dusad) 아마존 MX 플레이어 콘텐츠 디렉터는 “인도에서 한국 드라마에 대한 관심과 수요가 빠르게 증가하고 있어서, 최근 흥행작을 포함한 18편의 프리미엄 K콘텐츠를 광고 기반 무료 OTT 플랫폼을 통해 인도 시청자들에게 선보이게 됐다”며 “인도에서 최초로 공개되는 작품들이 다수 포함돼 있으며, 세계적인 스토리를 담은 콘텐츠를 현지언어로 시청자들에게 무료로 제공할 수 있어 매우 기쁘다”라고 말했다.

김도현 CJ ENM 글로벌유통사업부장은 “이번 콘텐츠 유통 확장은 새로운 시청자들에게 다가갈 수 있는 소중한 기회”라며 “아마존 MX 플레이어와의 파트너십과 세계적으로 인정받은 작품들을 통해 인도 시청자들과 더욱 깊이 소통할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편 2025년을 글로벌 가속화의 원년으로 선언한 CJ ENM은 글로벌 OTT와의 전방위적 파트너십을 활용해 K콘텐츠 유통을 확대하고 있다. 실제로 지난 5월 아마존 프라임 비디오와 전략적 파트너십을 체결하며 기존 인기 드라마부터 신규 드라마까지 다양한 콘텐츠 IP를 제공하는 협력 관계를 구축한 바 있다.