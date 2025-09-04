[헤럴드경제=김유진 기자] ‘글로벌 최대 가상자산 거래소’ 바이낸스의 리처드 텅 최고경영자(CEO)가 9월 한국에 방문한다. 국내 가상자산 제도화 논의가 속도를 내는 가운데, 이용자 보호와 컴플라이언스 준수를 강조해온 그의 행보에 업계의 관심이 집중된다.

텅 CEO는 이번 방한에서 9일 세계지식포럼(World Knowledge Forum) 오픈 세션, 10일 사이버 서밋 코리아 2025(Cyber Summit Korea 2025) 대담에 각각 참석할 예정이다.

세계지식포럼 오픈 세션에서는 ‘미래 자산, 가상화폐의 힘’을 주제로 글로벌 규제 트렌드·민관 협력 모델·신뢰 기반 금융 시스템 등 가상자산 생태계의 발전 전략이 논의된다.

사이버 서밋 코리아 2025에서는 바이낸스의 보안 시스템, 내부 통제, 규제 대응 전략 등 고도화된 컴플라이언스 역량이 소개된다.

방한 일정 동안 텅 CEO는 다양한 이해관계자와 교류하며 한국 가상자산 시장의 신뢰 회복 및 건전한 생태계 조성 방안을 모색할 계획이다. 그는 “빠르게 변화하는 규제 환경 속에서 투자자 보호와 국제 협력은 필수 과제”라며 “한국이 글로벌 가상자산 산업에서 중요한 역할을 하고 있는 만큼 심도 있는 논의를 기대한다”고 밝혔다.

한편, 바이낸스는 최근 ‘2025 국제 사이버범죄 대응 심포지엄(ISCR)’에서 한국 경찰청으로부터 감사장을 수여받았다. 해외 거래소 중 두 차례 이상 감사장을 받은 유일한 사례다. 경찰청·대검찰청·사이버수사학회 등과의 협업을 통해 블록체인 추적 기술, 거래 흐름 분석, 국경 간 수사 협조 등을 계속 진행하며 글로벌 컴플라이언스 파트너로서의 입지를 강화 중이다.