생성형 AI 플랫폼 구축…전 직원 AI 업무 지원 SKT 공동 개발 ‘에이닷엑스 플랫폼’ 활용 AI 올인원 포탈에서 AI 기능 통합 관리

[헤럴드경제=차민주 기자] SK AX가 생성형 인공지능(AI)을 기반으로 금융업의 업무처리 방식을 바꾸는 ‘금융 AI 전환(AX)’ 혁신에 나선다.

SK AX는 ‘신한은행 생성형 AI 플랫폼 구축 사업’에 착수했다고 4일 밝혔다.

이번 사업을 통해 신한은행 전 직원이 AI를 활용할 수 있는 업무 환경을 구현, 금융 조직 전체의 업무처리 방식을 AI 중심으로 전환하겠단 목표다. 보고서 작성, 고객 데이터 분석, 내부 의사결정 지원 등 각종 업무에서 생성형 AI를 실질적으로 사용할 수 있도록 지원하겠단 방침이다.

SK AX는 이번 사업의 핵심으로 SKT와 공동 개발한 기업용 AI 플랫폼 ‘에이닷엑스(A.X) 플랫폼’ 도입을 꼽았다. 에이닷엑스 플랫폼은 다양한 사전 구축 AI 모델을 업무 목적에 맞게 최적화할 수 있는 ‘파인튜닝(Fine-tuning)’ 기능과, 별도 개발 지식 없이도 AI 기능을 블록처럼 조립해 서비스로 완성할 수 있는 ‘노코드 빌더’를 제공하는 플랫폼이다. 이를 통해 신한은행 직원 누구나 업무에 맞는 AI를 만들고 활용할 수 있다고 SK AX는 설명했다.

SK AX는 에이닷엑스 플랫폼을 기반으로 AI 생성부터 실행, 관리까지 모든 과정을 하나로 통합한 ‘AI 올인원 포탈(All-in-One Portal)’을 구축할 계획이다. 이로써 직원은 포탈 내에서 필요한 AI 기능을 검색해 바로 업무에 적용할 수 있다. 또 업무 유형별로 정리된 AI 자산을 별도 설정 없이 재사용 가능하다.

AI 품질 개선도 자동으로 이뤄진다. SK AX는 AI 생성·운영·피드백 전 과정을 연결하는 ‘클로즈드 루프(Closed Loop)’ 구조를 활용, 사용자 결과와 피드백 데이터를 실시간으로 수집·분석하고 이를 기반으로 모델 성능을 개선하겠단 방침이다.

AI 실행 인프라도 고도화한다. 그래픽처리장치(GPU) 가상화 기술을 적용해 고성능 자원을 여러 사용자와 서비스가 안정적으로 활용할 수 있도록 구성했다고 SK AX는 설명했다.

더불어 보안 체계 역시 금융권 기준에 맞춰 ▷단계별 보안 파이프라인 ▷민감정보 마스킹 처리 ▷사용자 권한별 접근 제어 ▷감사 로그 관리 등 고도화된 보안 기능을 플랫폼 전반에 적용했다.

김남식 SK AX 금융사업본부장은 “이번 사업은 금융 조직 전체에서 일하는 방식을 AI 중심으로 재설계하는 금융 AX 출발점”이라며 “앞으로 AI 브랜치 고도화, AI 에이전트 등 금융권 특성에 맞는 AI 기술을 제공해 실제 업무 현장에서 효과를 낼 수 있게 하겠다”고 말했다.