5일 개막 가을축제 퍼레이드서 댄서들과 합동 공연 레인보우로보틱스 RBQ 시리즈 협업 첨단 로봇 기술과 엔터테인먼트 융합 주목

[헤럴드경제=서경원 기자] 올가을 에버랜드에서는 신나는 음악에 맞춰 네발로 걷는 ‘로봇(Robot)’ 퍼레이드 단원을 만날 수 있다.

삼성물산 리조트부문(사장 정해린) 에버랜드는 오는 5일부터 11월 16일까지 펼쳐지는 가을축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’ 기간 동안 인공지능(AI) 보행 기능을 탑재한 4족보행 로봇이 국내 최초로 퍼레이드에 참여한다고 4일 밝혔다.

무대의상을 입은 4족보행 ‘로봇’이 테마파크 공연의 하이라이트로 불리는 퍼레이드에 참여해 ‘인간’ 댄서들과 함께 다양한 퍼포먼스를 선보이며 관객들 앞에 행진하는 건 이번이 처음이다.

이번 퍼레이드에 합류한 4족보행 로봇은 로봇 전문기업 레인보우로보틱스가 개발한 ‘RBQ 시리즈’ 2대다.

RBQ 시리즈는 동역학 기반 보행과 AI 보행을 병행할 수 있어 상황에 따른 유연한 전환이 가능하다. 시각정보 없이도 AI 보행만으로 계단, 경사로 등을 안정적으로 걸을 수 있으며 단순 보행을 넘어 물구나무 서기, 옆발 서기 같은 고난도 동작도 구현이 가능해 다양한 현장에서 활용도가 높다.

에버랜드에 등장하는 RBQ 시리즈 로봇 2대는 가을축제를 맞아 약 35분간 펼쳐지는 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’ 선두에 서서 행진하고, 웨이브·점프·두발서기 등 음악과 스토리에 맞는 댄스를 선보이며 고객들에게 재미와 웃음을 선사한다.

에버랜드와 레인보우로보틱스는 로봇이 공연 테마에 맞게 600미터 퍼레이드길을 안전하게 행진할 수 있도록 AI 기반 모션을 새롭게 개발했고, 수십 차례의 테스트를 거쳐 안정성을 확보했다.

4족보행 로봇이 참여하는 스마일리 펌킨 퍼레이드는 에버랜드 가을축제 기간 매일 낮 1회씩 펼쳐진다.

에버랜드 관계자는 “4족보행 로봇이 퍼레이드 단원으로 무대에 오르는 것은 국내 최초 사례”라며 “첨단 로봇 기술과 엔터테인먼트가 융합된 색다른 볼거리가 될 전망”이라고 밝혔다.

한편 오는 5일 개막하는 가을축제에서는 도로시와 친구들의 판타지 모험을 다룬 오즈의 마법사를 테마로 에메랄드 시티, 블러드 시티 등 다양한 즐길거리가 파크 전역에서 펼쳐진다.