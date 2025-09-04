당 차원 보완 입법…김은혜 정책수석 대표발의 독소조항 걷어내고 ‘사용자 방어권’ 제도화 방점 “기업 붙잡고 청년 일자리 지킬 최소한의 장치” 美암참 등 현장 행보 돌입…“민생입법 연결”

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 국민의힘이 노조의 사업장 시설 점거를 전면 금지하고, 노조 파업 시 대체근로를 허용하는 내용의 일명 ‘공정노사법’을 4일 발의한다. 더불어민주당 주도로 지난달 국회를 통과한 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)을 보완하는 성격의 맞불 법안으로, 기업의 방어권을 보장하겠다는 취지다.

정치권에 따르면 김은혜 국민의힘 원내정책수석부대표는 이날 오전 이 같은 내용을 골자로 한 ‘노동조합 및 노동관계조정법 개정안’을 대표발의한다. 지난 2일 “‘불법봉투법’의 보완 입법을 이번 정기국회에서 반드시 추진하겠다(김도읍 정책위의장)”는 지도부 방침에 따라 마련된 법안으로, 노란봉투법 강행 처리로 인해 예상되는 산업현장의 혼란을 막기 위해 최소한의 기업 방어권을 명문화하는 데 초점을 맞췄다.

우선 개정안은 노조의 폭력·파괴적 쟁의 행위를 규제하는 제42조에 ‘사업장 시설 점거’를 명시했다. 사업장 내 모든 시설에 대한 노조의 점거를 전면 금지하는 것이다. 현행 조항은 ‘생산 기타 주요 업무에 관련된 시설과 이에 준하는 시설로서 대통령령이 정한 시설’에 대한 점거를 금지하고 있는데, 이를 어길 시 손해배상 청구가 가능하지만 그 범위가 좁고 불명확해 유명무실하다는 지적이 경제계를 중심으로 제기돼 왔다.

노조의 파업 기간 대체 근로자 채용을 제한한 제43조는 전부 삭제하도록 했다. 노란봉투법에 담겼던 이 조항은 노조 쟁의행위 기간 사업자의 대체 근로자 채용을 원천 차단한 대표적인 쟁점 중 하나다. 원청이 ‘사용자’로 인정된 하청의 파업 시 다른 하청을 현장에 투입하거나 신규 도급 계약을 맺을 수 없도록 한 조항으로, 최악의 경우 생산라인 전체가 마비돼 막대한 손실을 부를 수 있다는 우려가 나왔기 때문이다. 노란봉투법은 제43조 위반 시 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 하게 했는데, 국민의힘의 개정안은 벌칙 조항에서 43조를 삭제했다.

개정안에 담긴 내용은 미국, 독일 등 주요 선진국에서 이미 보장하는 ‘사용자 방어권’을 제도화하는 게 골자다. 해외 선진국은 파업이나 징계·해고자 복직 문제와 같은 일부 권리분쟁을 쟁의로 인정하지만, 사업장 점거 금지, 불법파업 시 손해배상 청구 허용 등 사용자의 방어권을 강력히 보장한다. 차진아 고려대 법학전문대학원 교수는 통화에서 “해외 입법례와 달리 노란봉투법은 노사 간 균형을 이룰 수 있는 것을 뺀 것”이라며 “대체 근로를 인정하는 방안이 하나의 보완이 될 수 있다”고 말했다.

김은혜 수석부대표는 “노동자의 권익 보호는 당연히 중요한 과제다. 그러나 이번에 통과한 노조법은 기득권 노조 외에 비정규직과 하청 노동자의 열악한 처우를 더욱 가속할 것”이라며 “‘공정노사법’은 기업의 합리적 방어권을 제도화해 대한민국을 떠나는 기업을 붙잡고, 미래세대 청년들의 일자리를 지키는 최소한의 안전장치”라고 강조했다.

노란봉투법은 지난 2일 이재명 대통령이 주재한 국무회의에서 의결돼 6개월 뒤 본격적으로 시행된다. 정부는 6개월간 구체적인 지침을 마련해 불확실성을 해소하겠다는 입장이지만, 국민의힘은 이번 정기국회에서 보완 입법을 해야 한다고 보고 있다. 김도읍 의장은 앞서 “정부는 뒤늦게 매뉴얼을 만든다고 하지만 법적 구속력이 없는 지침으로는 불확실성을 해소할 수 없다”며 “그야말로 소 잃고 외양간 고치겠다는 얘기”라고 지적했다.

국민의힘은 경제계 의견 수렴을 위한 정책 현장 행보에도 나선다. 장동혁 대표와 송언석 원내대표, 김 수석부대표 등을 비롯한 지도부는 이날 오후 주한미국상공회의소(AMCHAM·암참) 관계자들을 만나 노란봉투법과 더 센 상법 개정안 등에 대한 논의를 이어간다. 제임스 김 암참 회장은 지난달 노란봉투법 통과 전 민주당 지도부를 찾아 “노란봉투법의 국회 통과가 한국의 아시아 지역 허브로서의 위상에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 우려하고 있다”고 한 바 있다.