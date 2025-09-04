“중국발 불법 오피오이드, 미 공동체 파괴”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 도널드 트럼프 행정부가 북·중·러 3국의 ‘반미 연대’가 과시된 중국 전승절 기념식 직후인 3일(현지시간), 중국 화학업체를 제재 대상으로 지정했다.

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 합성 오피오이드의 제조·판매에 관여한 혐의로 중국 화학업체 광저우 텅웨와 이 회사 대표 2명을 제재 명단에 올렸다고 밝혔다.

합성 오피오이드는 ‘좀비 마약’으로 불리는 펜타닐의 원료로 사용된다. 미국은 중국이 멕시코·캐나다를 경유해 유입되는 펜타닐 원료를 공급해 왔다며, 이로 인해 미국 내 마약 중독 위기가 심각해졌다고 지적해왔다. 트럼프 행정부는 이를 대중(對中) 관세 부과의 명분으로 활용해왔다.

존 헐리 재무부 테러·금융정보 담당 차관보는 “중국에서 들어온 불법 오피오이드가 미국인의 생명과 가정, 지역사회를 파괴하고 있다”며 “트럼프 대통령의 리더십 아래 제재와 기소 등 모든 수단을 동원해 확산을 차단하겠다”고 말했다.

이번 조치는 시진핑 중국 국가주석이 3일(중국 시간, 미 동부시간 2일 오후) 베이징에서 열린 제2차 세계대전 승리 80주년 전승절 행사에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장을 초청해 반미·반서방 연대를 과시한 직후 나왔다.

타미 피곳 미 국무부 수석부대변인도 성명에서 “이번 제재는 합성 마약이라는 치명적 재앙을 근절하고, 광저우 텅웨와 그 대표들이 책임을 지도록 하기 위한 것”이라며 “이는 미국을 다시 안전하게 만들겠다는 트럼프 행정부의 의지를 보여준다”고 강조했다.