주가 상승세에 수수료 수익, 외환·대출 손익 늘어 대형사는 IB, 중형사는 자기매매 부문 개선

[헤럴드경제=신동윤 기자] 올해 2분기 국내 증권사의 순이익이 국내외 증시의 상승세에 힘입어 전년 동기에 비해 60% 증가했다.

4일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 2분기 증권·선물회사 영업실적(잠정)’에 따르면 2분기 60개 증권회사의 순이익은 2조8502억원으로 전 분기 대비 16.7% 증가했다. 작년 동기와 비교해서는 60% 늘었다.

우호적인 증시 환경에 힘입어 수수료 수익, 외환 관련 손익, 대출 관련 손익이 모두 증가하며 실적이 개선됐다.

항목별로 보면 수수료 수익은 3조8507억원으로 전 분기 대비 14.4% 늘었다.

이중 수탁 수수료는 1조9037억원으로, 주식거래대금 증가 덕에 전 분기 대비 17.6% 증가했다.

기업금융(IB) 부문 수수료는 14.5% 증가한 1조809억원으로 집계됐다. 채무보증 및 인수합병(M&A) 관련 수수료가 증가한 영향이다.

자기매매 손익은 3조2444억원으로 전 분기 대비 3.4% 증가했다.

특히 기타자산 손익이 1조7783억원으로 전 분기보다 44.2% 늘었다.

대출 관련 손익은 대출채권 처분·평가손익 증가로 전 분기보다 16% 늘었으며, 외환 관련 손익은 환율 하락에 따른 외화환산손익 증가로 127.8% 폭증했다.

6월 말 기준 증권회사의 자산총액은 851조7000억원으로, 3월 말 대비 6.7% 증가했다.

금감원은 “증시 활성화 기대 등에 따른 주식거래대금 증가에 수탁 수수료 위주로 대형사와 중소형사의 실적이 동반 개선됐다”며 “대형사는 IB 부문, 중소형사는 자기매매 부문이 개선됐다”고 평가했다.

한편, 3개 선물회사의 순이익은 225억3000만원으로 전 분기 대비 9.7% 증가했다. 작년 동기와 비교해서는 0.4% 줄었다.