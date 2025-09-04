젤렌스키를 ‘행정 수반 대행’으로 지칭…우크라 “농락” 반발 “영토 문제, 국민투표로만 해결 가능”…트럼프 ‘작당모의’ 발언엔 “유머일 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 3일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 “회담할 준비가 됐다면 모스크바로 오라”고 제안했다.

타스·리아노보스티 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 중국 베이징에서 열린 기자회견에서 젤렌스키 대통령과의 양자 회담 가능성을 묻는 질문에 “가능하다”며 “젤렌스키가 준비된다면 모스크바에서 회담이 열릴 수 있다”고 말했다. 푸틴 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 젤렌스키 대통령과 회담 가능성을 물었을 때 이같이 답했다고 설명했다.

젤렌스키 대통령은 그동안 우크라이나 사태 해결을 위해 푸틴 대통령과의 직접 회담을 요구해왔다. 이에 대해 푸틴 대통령은 필요하다면 러시아와 우크라이나 간 협상 대표단의 급을 높일 수도 있지만, 현재 대표단장인 블라디미르 메딘스키 크렘린궁 보좌관의 역할에 만족한다고 밝혔다.

푸틴 대통령의 모스크바 회담 제안에 대해 안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 소셜미디어 엑스(X)를 통해 “푸틴은 받아들일 수 없는 제안을 고의로 내놓으며 모두를 농락하고 있다”고 반발했다. 그는 오스트리아, 바티칸, 스위스, 걸프 3개국 등 최소 7개국이 회담 개최 의사를 밝혔으며, 젤렌스키 대통령은 언제든 이러한 회담에 참여할 준비가 돼 있다고 덧붙였다.

푸틴 대통령은 젤렌스키 대통령을 ‘우크라이나 행정부 수반 대행’이라고 지칭하며 임기 만료 후 계엄령을 이유로 직무를 이어가는 것을 비판했다. 그는 “단순히 행정부 수반 대행과 신중히 만나는 것은 의미가 없다”며 “다만 회담이 충분히 준비돼 긍정적 결과로 이어진다면 거부하지 않겠다”고 말했다.

또 우크라이나 영토 문제는 국민투표로만 해결할 수 있다면서 “이를 위해선 계엄령 해제가 필요하며, 계엄령이 풀리면 즉시 선거가 치러져야 한다”고 주장했다.

푸틴 대통령은 “우크라이나를 포함한 모든 국가는 스스로 안전보장을 선택할 수 있다”면서도 “다른 나라의 안보를 희생시키는 방식은 불가능하다”고 강조했다. 이어 지난달 알래스카에서 트럼프 대통령과의 회담에서 우크라이나 영토를 대가로 안전보장을 논의했다는 보도에 대해 “그런 적은 전혀 없다”고 부인했다.

그는 우크라이나 전쟁과 관련해 “터널 끝에 빛이 보인다”며 해결 가능성을 언급했지만, 평화협정이 이뤄지지 않으면 “군사적 수단으로 모든 문제를 해결할 수밖에 없다”고 경고했다. 이어 “러시아군은 전선 전역에서 전진하고 있으며, 우크라이나군은 대규모 공세 능력이 없어 방어에 집중하고 있다”고 주장했다.

푸틴 대통령은 트럼프 대통령에게 제안한 모스크바 방문 초대가 여전히 유효하지만, 구체적인 일정이나 준비는 이뤄지지 않았다고 밝혔다.

트럼프 대통령이 중국 전승절 80주년 열병식 참석자들을 두고 ‘반미 작당 모의’라고 발언한 것과 관련해 푸틴 대통령은 “그의 유머 감각을 반영한 표현”이라고 평가했다. 그는 “나는 트럼프 대통령과 좋은 관계를 유지하고 있으며 서로 이름으로 부른다”고 말했다.

푸틴 대통령은 지난달 말 중국 방문에 대해 “긍정적이고 유익했다”며 시진핑 국가주석의 ‘글로벌 거버넌스’ 구상이 시의적절하다고 평가했다. 특히 수년간 논의해온 ‘시베리아의 힘2’ 가스관 프로젝트 합의가 타결돼 러시아가 중국에 연간 1000억㎥ 이상의 가스를 공급할 것이라고 밝혔다. 그는 “가스 가격은 공개되지 않았지만 상호 이익이 되는 합의이며 모두가 만족한다”고 강조했다.