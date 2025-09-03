[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령의 취임 100일 기자회견이 이달 11일 열릴 예정이다.

이규연 대통령실 홍보수석은 3일 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 “이재명 정부 출범 100일 기자회견이 오는 11일 열린다”고 밝혔다.

소통을 중시하는 이 대통령인 만큼 취임 100일에도 기자들을 만나 현 상황을 설명하고, 국정운영 동력을 얻겠다는 취지로 평가된다.

앞서 지난 7월3일 취임 30일을 맞아 청와대 영빈관에서 ‘대통령의 30일, 언론이 묻고 국민에게 답하다’라는 제목으로 기자회견 연 후 70일 만이다.

기자회견은 150여명의 기자가 초대 돼 90분간 진행될 예정이다. 상황에 따라 시간은 좀 더 늘어날 수도 있다.

이 수석은 “이번 회견의 슬로건은 회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장”이라면서 “대통령은 이번 회견을 통해 향후 성장을 위한 정부의 국정 방향을 설명할 예정”이라고 전했다. 이어 “기자회견은 크게 세파트로 구분해 민생 경제, 정치외교안보, 그리고 사회문화 (분야로 진행된다)”라고 밝혔다.