장동혁 “민주당의 내란정당 몰이” 당사 이은 원대실 압수수색 격앙

국민의힘이 3일 내란·김건희·순직해병 등 3대 특검의 강제수사를 강하게 비판하며 대여 투쟁 수위를 끌어올렸다. 작년 12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 내란 특검팀(특별검사 조은석)의 추경호 전 원내대표 등 압수수색과 관련해 찬탄·반탄 지도부 모두 “정치 공작”이라고 입을 모았다. 여당인 더불어민주당이 추진하는 ‘더 센 3대 특검법’ 개정과 ‘내란특별재판부’ 설치에 대해서도 즉각 중단을 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 국회에서 긴급 최고위원회의를 열고 “작년 12월3일 저녁 몇 시간 동안 일어났던 일의 진실을 밝히기 위해 국민의힘 원내대표실 먼지까지 털어가겠다고 하는 건 민주당의 내란 정당 몰이가 얼마나 허무맹랑한 거짓 선동이었는지를 만천하에 드러낸 일”이라며 “저는 오늘 2025년 9월3일을 내란 정당 몰이 종식일로 선포한다”고 목소리를 높였다. 장 대표는 “얼마 전 500만 당원의 심장인 당사에 쳐들어와 당원 명부 강탈을 시도하더니, 어제는 원내의 심장인 국민의힘 원내대표실과 원내행정실을 기습했다”며 “국민의힘 사령부의 팔다리를 부러뜨리고 야당의 입에 재갈을 물리겠다는 저급하고 비열한 정치 공작”이라고 했다.

내란 특검은 전날 비상계엄 당시 ‘계엄 해제 표결 방해’ 의혹을 받는 추 전 원내대표와 일부 당 사무처 직원, 원내대표실, 원내행정국, 계엄 당일 김용현 당시 국방부 장관과 통화 기록이 확인된 조지연 의원을 상대로 압수수색을 실시했다. 특검은 이날 국민의힘 원내대표실, 원내행정국에 대한 압수수색 영장 재집행에 나섰다.

김건희 특검(특별검사 민중기)이 ‘통일교 청탁’ 의혹과 관련해 지난달 실시했던 중앙당사 및 권성동 의원 자택·사무실 등에 대한 압수수색 시도에 이어 당 지도부를 정면으로 겨눈 추가 압수수색에 국민의힘 내부 분위기는 한층 더 격앙됐다.

국민의힘은 특검 수사가 ‘야당 탄압’이란 점을 강조하고 나섰다. 장 대표는 “역설적으로 어제 압수수색으로 민주당의 내란 정당 몰이가 빈 껍데기뿐이란 사실만 분명하게 드러났다”며 “작년 겨울에 시작돼서 봄, 여름을 지나고 가을 바람이 불기 시작한 어제 특검이 들고 온 압수수색 영장은 그동안의 내란 정당 몰이가 그저 아무 것도 아니란 사실만 자백하는 반성문이었다”고 했다.

김진·김해솔 기자