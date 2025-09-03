2025 G20 글로벌 금융안정 컨퍼런스 개최

[헤럴드경제=양영경 기자] 이형일 기획재정부 1차관은 3일 “공급망 재편과 무역 갈등, 디지털 전환 등이 무역 질서와 통화체제 등 국제경제·금융시스템 전반에 변화의 압력으로 작용하고 있다”면서 “변화의 신호를 점검하고 대응의 기본 원칙을 마련하며 국제적 공조 방안을 모색해야 한다”고 말했다.

이 차관은 이날 서울 중구 더플라자호텔에서 기재부와 한국개발연구원(KDI)이 공동으로 개최한 ‘2025 G20 글로벌 금융안정 컨퍼런스’에 참석해 개회사를 통해 이같이 밝혔다.

이 차관은 최근 글로벌 금융 환경에 대해 “단기적 불확실성과 구조적 변화가 동시에 증폭되는 전환기적 국면에 있다”면서 “러시아·우크라이나 전쟁, 가자지구 분쟁 등 지정학적 리스크가 지속되는 가운데 글로벌 무역 긴장이 완화되지 않고 이어지면서 세계경제 하방 위험과 금융시장 변동성이 확대되고 있다”고 진단했다.

금융시스템 내부의 구조적 도전 요인으로는 ▷비은행금융기관(NBFI)의 영향력 확대 ▷디지털 전환의 급속한 진전 ▷글로벌 공공부채 누적 등을 꼽았다. 그는 “NBFI의 시장 민감성과 유동성 리스크, 인공지능·스테이블코인 등 금융 디지털 전환 속 예상치 못한 시스템 리스크, 개발도상국 부채 취약성은 국제금융시장의 불안정 요인으로 작용할 수 있다”고 지적했다.

이어 “개발도상국 부채의 지속가능성을 높이기 위해 G20 공통 프레임워크 등 국제사회 차원의 노력도 지속해야 할 것”이라며 “한국 정부도 G20 국제금융체제 워킹그룹 공동의장국으로서 제언이 늘 귀 기울이며 노력과 협조를 아끼지 않겠다”고 했다.

이번 회의에서는 피터슨 국제경제연구소(PIIE)의 모리스 옵스펠트 선임 연구위원, 프린스턴대 마커스 브루너마이어 교수 등 세계적 석학들이 기조연설과 세션 토론을 맡아 국제금융의 도전과 과제, 정책 대응 방안을 제시한다.