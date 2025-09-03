張 “민주당의 내란 정당 몰이, 빈 껍떼기뿐” 지도부 내 찬탄도 “정치 보복·야당 학살” 당사 이은 원내대표실 압수수색에 격앙 조은석 특검 등 고발 적극 검토

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 국민의힘이 3일 내란·김건희·순직해병 등 3대 특검의 강제수사를 강하게 비판하며 대여 투쟁 수위를 끌어올렸다. 작년 12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 내란 특검팀(특별검사 조은석)의 추경호 전 원내대표 등 압수수색과 관련해 찬탄·반탄 지도부 모두 “정치 공작”이라고 입을 모았다. 여당인 더불어민주당이 추진하는 ‘더 센 3대 특검법’ 개정과 ‘내란특별재판부’ 설치에 대해서도 즉각 중단을 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 국회에서 긴급 최고위원회의를 열고 “작년 12월3일 저녁 몇 시간 동안 일어났던 일의 진실을 밝히기 위해 국민의힘 원내대표실 먼지까지 털어가겠다고 하는 건 민주당의 내란 정당 몰이가 얼마나 허무맹랑한 거짓 선동이었는지를 만천하에 드러낸 일”이라며 “저는 오늘 2025년 9월3일을 내란 정당 몰이 종식일로 선포한다”고 목소리를 높였다. 장 대표는 “얼마 전 500만 당원의 심장인 당사에 쳐들어와 당원 명부 강탈을 시도하더니, 어제는 원내의 심장인 국민의힘 원내대표실과 원내행정실을 기습했다”며 “국민의힘 사령부의 팔다리를 부러뜨리고 야당의 입에 재갈을 물리겠다는 저급하고 비열한 정치 공작”이라고 했다.

내란 특검은 전날 비상계엄 당시 ‘계엄 해제 표결 방해’ 의혹을 받는 추 전 원내대표와 일부 당 사무처 직원, 원내대표실, 원내행정국, 계엄 당일 김용현 당시 국방부 장관과 통화 기록이 확인된 조지연 의원을 상대로 압수수색을 실시했다. 특검은 이날 국민의힘 원내대표실, 원내행정국에 대한 압수수색 영장 재집행에 나섰다.

김건희 특검(특별검사 민중기)이 ‘통일교 청탁’ 의혹과 관련해 지난달 실시했던 중앙당사 및 권성동 의원 자택·사무실 등에 대한 압수수색 시도에 이어 당 지도부를 정면으로 겨눈 추가 압수수색에 국민의힘 내부 분위기는 한층 더 격앙됐다. 국민의힘은 조은석 특검 등에 대한 고발을 적극 검토 중으로, 박성훈 수석대변인은 “사법정의 수호 및 독재 저지 특위에서 최대한 빠른 시일 내에 논의해서 진행하겠다”고 말했다.

국민의힘은 특검 수사가 ‘야당 탄압’이란 점을 강조하고 나섰다. 장 대표는 “역설적으로 어제 압수수색으로 민주당의 내란 정당 몰이가 빈 껍데기뿐이란 사실만 분명하게 드러났다”며 “작년 겨울에 시작돼서 봄, 여름을 지나고 가을 바람이 불기 시작한 어제 특검이 들고 온 압수수색 영장은 그동안의 내란 정당 몰이가 그저 아무 것도 아니란 사실만 자백하는 반성문이었다”고 했다.

송언석 원내대표도 “특검은 추경호 의원을 피의자로 적시했지만 영장에는 범죄사실 하나 제대로 특정해서 지목하지 못했다”며 “일부 몰지각한 사람들의 망상에 기반한 선동을 어떻게든 사실로 꿰맞추기 위한 판타지 소설식 수사”라고 했다. 그는 “영장에 따르면 추경호 원내대표가 당선된 2024년 5월부터 영장을 집행하는 오늘까지 기간 동안 모든 것을 압수수색 기간으로 했다”며 “추경호 의원이 무슨 신통력이 있어서 6개월 전부터 계엄을 예상하고 표결 방해 행위를 미리 준비했다는 것이냐”라고 했다.

최고위원들도 찬탄·반탄 할 것 없이 일제히 특검을 비판했다. 찬탄 주자로 지도부에 입성한 양향자 최고위원은 “정치 보복이며 야당 학살”이라고 했고, 우재준 청년최고위원은 윤석열 전 대통령에 대한 김건희 특검의 체포영장 집행 당시 ‘서울구치소 CCTV 영상 유출’과 관련해 사법당국의 유출자 색출 및 처벌을 촉구했다.

김도읍 정책위의장은 민주당이 3대 특검의 수사 인원·기간을 늘리는 더 센 3대 특검법 개정안과 내란특별재판부 설치를 추진하는 것과 관련해 “참으로 개탄스럽다”며 즉각 중단을 촉구했음. 김 의장은 “수사기관과 수사 범위·인력을 보강해 대한민국을 공포정치로 다스리겠다고 볼 수밖에 없다”며 “21세기 대한민국에서 재판을 검증하겠다고 하는 정치, 이게 공포정치고 인민재판을 하겠다는 것”이라고 했다.