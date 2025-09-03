소련제 객차 개조한 장갑열차…사치와 철통보안의 상징 北 권력 세습과 함께 이어진 ‘열차 외교’ 전통 바닷가재·프랑스 와인 싣고 이동…‘움직이는 요새’ 느리지만 안전해…국제무대 과시 도구로

[헤럴드경제=정목희 기자] 김정은 북한 국무위원장이 딸 김주애와 최선희 외무상을 비롯한 정부 관리들과 함께 전용열차를 타고 지난 2일 오후 4시경(현지시각) 중국 베이징역에 도착했다. 소련제 객차를 개조한 이 열차는 ‘움직이는 요새’로 불릴 만큼 강력한 방호 능력을 갖추는 동시에, 사치스러운 내부 시설로도 유명하다.

이날 워싱턴포스트(WP)에 따르면 김 위원장의 전용열차는 수십 년간 북한 지도자들이 이용해 온 교통 수단으로, 내부에는 푹신한 가구와 고급 인테리어가 갖춰져 있으며 손님들에게는 프랑스산 와인과 신선한 해산물이 제공되는 것으로 알려졌다.

김 위원장은 3일 중국 베이징에서 열리는 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식에 참석할 예정이다. 이번 행사에는 러시아, 이란, 쿠바, 세르비아 등 미국 제재 대상 국가 정상들도 함께 자리해, 고립된 북한이 국제무대 존재감을 높일 기회가 될 것으로 보인다. 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김 위원장이 같은 행사장에 나란히 서는 것도 처음이다.

김씨 일가 3대째 이어진 ‘열차 외교’

김정은의 ‘열차 외교’는 김일성·김정일 시대로 거슬러 올라간다. 김일성은 열차 여행이 국가를 둘러보기에 최선이라 믿었으며, 비행기를 두려워했던 김정일은 이를 계승했다. 김정일은 장거리 열차 여행 중 심장마비로 사망한 것으로 알려졌다. 평양 금수산태양궁전에는 두 전임자의 시신과 함께 이들이 탔던 열차 모형이 전시돼 있다.

김정은도 열차 외교 전통을 이어가고 있지만 필요에 따라 항공기를 이용하기도 했다. 그는 2018년 도널드 트럼프 당시 미국 대통령과의 정상회담을 위해 중국국제항공 보잉 747기를 이용했고, 같은 해 시진핑 주석과의 회담에는 북한 항공기를 탔다.

열차 내부는 붉은 가죽 안락의자, 목재 장식, 대형 회의 테이블, 커튼과 램프 등으로 꾸며져 있다. 러시아 인사들의 증언에 따르면, 열차에는 신선한 바닷가재와 보르도·부르고뉴 와인 등 최고급 음식이 제공됐으며 러시아·중국·한국·일본·프랑스 요리를 주문할 수 있었다고 한다. ‘여성 차장’이라 불린 젊은 여성 가수들이 동행해 러시아와 한국 노래로 손님들을 즐겁게 했다는 증언도 있다.

2001년 김정일과 동행했던 게오르기 톨로라야 전 러시아 외교관은 열차에 본부 객차, 식당차, 수행원용 차량뿐 아니라 메르세데스 벤츠 방탄 차량 2대가 실려 있었다고 기록했다. 식사로는 전복, 당나귀 고기, 보드카까지 등장했다고 한다.

속도는 느려도 보안은 철통

다만 차량과 장비가 많아 속도는 느리다. 소련제 차량을 개조한 이 열차의 최고 속도는 시속 90㎞에 불과하다. 2019년 베트남 하노이에서 열린 2차 북미정상회담 때 김정은은 평양에서 하노이까지 65시간을 열차로 이동했다.

열차 안에는 회의실과 침실이 마련돼 있으며, 위성전화와 평면TV로 집무를 볼 수 있다. 또 앞뒤로 두 대의 별도 열차가 동행한다. 앞 열차는 폭발물 탐지 등 안전 확보를 맡고, 뒤 열차는 경호원과 지원 인력을 태운다. 김정은 전용역도 곳곳에 설치돼 있다.

이번 방중은 김정은 집권 후 처음으로 참석하는 다자 국제행사다. 북한은 최근 러시아에 군수물자와 약 1만2000명의 병력을 지원한 대가로 무기 기술을 제공받고 있다는 관측이 제기돼 왔다. WP는 “김정은이 이번 기회를 통해 시진핑·푸틴과의 연대를 과시하고 북한의 외교적 입지를 넓히려 한다”고 분석했다.