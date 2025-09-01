10년 누적 2767만명 예약 5억 건 10주년 기념 캠페인…혜택 제공 9월 한달간 최대 10% 적립 혜택

지난 10년간 네이버 플레이스의 ‘네이버 예약’ 서비스를 통한 누적 예약 건수가 5억 건에 달하는 것으로 나타났다. 이용자 수도 2700만 명을 넘어, 대한민국 국민 2명 가운데 1명은 네이버 예약을 한 번 이상 사용한 것으로 집계됐다.

네이버는 지난 10년간 네이버 예약 서비스를 경험한 이용자가 약 2767만 명에 이르며, 누적 예약 건수는 5억 건으로 집계됐다고 1일 밝혔다.

네이버 예약 서비스 이용 후 작성된 리뷰 건수도 6900만 건에 이르렀다. 연령별로는 2030 세대의 예약이 62%에 달해 젊은층의 예약 서비스 이용률이 상대적으로 높은 것으로 확인됐다.

네이버는 2015년 3월 캠핑장 사업자에게 온라인 예약 기능을 제공하는 솔루션 개념으로 처음 예약 서비스를 선보였다. 이후 사업자들의 큰 호응을 얻으며 캠핑장 뿐 아니라 음식점, 미용실, 숙박, 레저, 공연·전시, 병의원 등 다른 업종들로 확대 적용했고, ‘국내 대표 예약 서비스’로 자리매김하게 됐다.

네이버는 네이버 플레이스 예약 서비스 제공 10주년을 기념해 지난 10년간 예약 솔루션을 적극 활용해 유의미한 사업적 성장을 이뤄낸 사업자 5인의 인터뷰 영상도 함께 공개했다. 이 가운데 10년간 네이버 예약을 활용해온 캠핑장 사업주는 “10년 전만 해도 예약 시스템을 따로 만들려면 1000만~2000만원이 들어 부담이 됐는데, 네이버 예약 도입 후 예약부터 취소, 환불까지 한 번에 처리돼서 운영이 훨씬 수월해져 마치 직원을 한 명 둔 것 같은 느낌이었다”라고 소회를 전했다.

네이버는 네이버 플레이스 예약 서비스 이용자 및 사업자들에게 10주년 감사 의미를 담아 각종 이벤트도 진행한다.

먼저, 캠페인이 진행되는 9월 한 달 동안 매주 달라지는 업종별 기간 한정 혜택을 제공한다. 해당 기간 내 예약을 이용하면 기본 적립률에 더해 추가 5%의 네이버 페이 포인트를 적립해준다. 네이버플러스 멤버십 이용자의 경우 결제 금액의 최대 10%까지 적립이 가능하다.

또 2개 이상의 업종에서 예약과 결제까지 모두 완료한 이용자 중 결제 금액 순 상위 총 1000명에게 총 3000만 원 상당의 네이버 페이 포인트를 지급할 예정이다.

사업주와의 상생 의미를 새기는 ‘사장님 응원 리뷰 이벤트’도 펼쳐진다. 네이버 예약을 통해 업체 이용 후 응원 내용과 함께 필수 해시태그 ‘#예약 10주년’을 리뷰로 남기면 자동으로 참여할 수 있고 이후 추첨을 통해 참여자 1000명에게 총 3000만 원 상당의 네이버 페이 포인트를 지급한다.

이상철 네이버 플레이스 사업 부문장은 “앞으로도 네이버 예약이 SME의 사업 성장 동력이 되는 핵심 솔루션으로 자리매김할 수 있도록 서비스 기능을 고도화하고 다양한 지원 노력을 확대해 나가겠다”고 말했다.

박혜림 기자