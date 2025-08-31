알리, 작년까지 통신판매업 신고도 안해 “없는 가격 내세워 부풀려 표시·광고해” 공정위 “국내외 사업자 구분없이 법집행”

[헤럴드경제=양영경 기자] 해외 직구 플랫폼 알리익스프레스 계열사들이 ‘가짜 정가’를 매기고 대폭 할인하는 것처럼 소비자를 속인 사실이 드러나 20억원대 과징금을 부과받았다. 알리익스프레스는 통신판매업자 신고조차 하지 않고 국내에서 영업하다 적발돼 제재를 받게 됐다.

공정거래위원회는 알리익스프레스 계열사들의표시광고법 위반 행위에 대해 시정명령과 과징금 20억9300만원을 부과했다고 31일 밝혔다.

알리익스프레스를 운영하는 알리바바 싱가포르 등의 계열사인 오션스카이와 엠아이씨티더블유(MICTW)는 실제 판매 이력이 없는 가격을 정가로 써놓고, 이를 기준으로 할인율을 산정해 표기하는 방식으로 허위·과장 광고한 혐의를 받는다.

오션스카이는 2023년 6월부터 2024년 10월까지 2422개 상품에서, MICTW는 같은 기간 5000개 상품에서 허위 할인 광고를 진행한 것으로 확인됐다.

공정위는 소비자의 합리적 구매 판단을 방해한 행위라고 지적했다. 할인 전 가격과 할인율에 대한 오인을 유발해 실제보다 높은 경제적 이득이 있는 것처럼 과장했다는 설명이다. 이에 따라 오션스카이와 MICTW에는 각각 과징금 9000만원, 20억3000만원을 부과하고 4일 공표명령 등 시정명령을 내렸다.

공정위는 알리익스프레스를 운영하는 알리바바 싱가포르와 국내 운영사인 알리코리아 홀딩·알리코리아의 전자상거래법 위반 행위도 적발했다.

알리바바 싱가포르는 2016년 국내 서비스를 시작한 이후 지난해 6월까지 통신판매업 신고조차 하지 않은 것으로 파악됐다. 지난해 11월 초까지 사이버몰 운영자로서 상호, 대표자주소, 연락처, 이메일 등 신원정보도 초기화면에 표시하지 않았다.

자신이 통신판매 당사자가 아니라는 사실과 함께 입점업체의 전화번호, 이메일, 사업자등록번호 등 필수 정보도 지난해에서야 소비자에게 공개한 것으로 확인됐다.

알리코리아 역시 알리바바 싱가포르와 함께 판매채널인 케이베뉴(K-Venue)를 운영하면서 신원정보와 입점업체의 사업정보를 뒤늦게 공개한 것으로 나타났다.

공정위는 이런 행위에 대해 향후금지명령 내리고 사이버몰 운영자 표시의무 위반에 대해서는 각각 과태료 100만원을 부과했다. 올해 4월부터 국내 소비자가 이용하는 알리익스프레스 운영을 시작한 알리코리아 홀딩에 대해서도 같은 시정명령을 내렸다.

공정위 관계자는 “이번 조치는 해외 온라인 플랫폼 사업자들도 국내 전자상거래법을 철저히 준수하도록 유도하는 계기가 될 것”이라며 “국내외 사업자 구분없이 동일한 기준으로 법을 집행해 소비자가 안심하고 거래할 수 있는 시장환경을 조성할 것”이라고 말했다.