[헤럴드경제=김아린·이용경 기자] 권성동 국민의힘 의원이 27일 김건희 여사와 관련한 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀에 출석했다. 특검팀은 권 의원을 피의자 신분으로 소환해 통일교와 관계 등에 대해 집중적으로 캐물은 것으로 알려졌다.

권 의원은 이날 조사에 적극적으로 임하고 있는 것으로 알려졌다. 박상진 특검보는 오후 2시 30분 언론 브리핑에서 “(권 의원이) 진술거부권을 행사하거나 하지 않고 적극적으로 진술 중”이라고 밝혔다. 박 특검보는 수사 흐름상 오전 조사에선 “권 의원이 통일교 관계자들과 접촉하게된 계기 등에 물었다”고 부연했다. 다만 “핵심 피의사실에 대한 조사는 아직 본격적으로 시작하지 않았다”고 덧붙였다.

특검팀은 통일교를 둘러싼 의혹에서 권 의원을 핵심적인 인물로 보고 있다. 특검팀이 이날 권 의원을 대상으로 준비한 질문지는 50여장에 달하는 것으로 파악됐다. 박 특검보는 “권 의원에 대해 궁금한게 많아서 오늘 조사가 충분히 이뤄지지 않는다면 당연히 추후 조사도 필요하지 않을까 싶다”며 재소환에 대한 운도 띄웠다.

이날 오전 9시 50분께 서울 광화문 특검 사무실 1층에 도착한 권 의원은 기자들 앞에서 특검 수사를 야당에 대한 ‘정치 탄압’에 빗대면서 결백함을 강조했다. 권 의원은 “문재인 정권 때도 정치 탄압을 받았다. 이번에도 있는 그대로 진술하고 반드시 무죄를 받도록 할 것”이라고 말했다. 이어 권 의원은 특검팀의 수사 진행 상황에 대한 언론 보도는 피의사실 공표에 해당한다고 지적했다.

특검팀은 통일교 교단이 교인들에게 당원 가입을 독려해 2023년 국민의힘 전당대회에서 권 의원을 밀어주려 한듯한 정황을 포착해 수사 중이다. 통일교 입당과 관련해서 권 의원이 받는 혐의는 아직까진 불투명하다. 특검팀은 2022년 대통령선거를 앞두고 통일교 측이 권 의원에게 불법 정치자금을 제공했다는 의혹에 더 무게를 싣고 들여다보고 있다. 박 특검보는 현재까지 특검팀이 권 의원에 대해 특정한 혐의는 정치자금법 위반이라고 밝혔다.

특검팀은 권 의원 외에 다른 국민의힘 의원들에 대한 소환 계획은 현시점 없는 것으로 알려졌다. 앞서 특검팀은 정치브로커 명태균 씨 국민의힘 공천 개입 의혹과 관련해 윤상현 의원과 김영선 전 의원을 압수수색·소환 조사했다. 윤한홍 의원과 조은희 의원도 같은 의혹으로 참고인 조사를 받았다. 특검팀은 서울-양평고속도로 종점 변경 의혹을 수사하면서 김선교 의원을 출국금지 조치하고 압수수색했다.

특검팀은 국민의힘 당원 명부에 대한 강제 수사에는 속도 조절을 시사했다. 특검팀 관계자는 이날 지난 20일 만료된 국민의힘 압수수색 영장을 다시 청구할지에 대해 “아직 검토 중”이라며 유보하는 태도를 보였다. 박 특검보는 같은 날 언론 브리핑에서 영장 재청구 방침을 재차 밝히면서도 청구 자체는 “일정상 지체되고 있다”고 부연했다. 지난 13일과 18일 진행된 특검의 국민의힘 당사 압수수색은 국민의힘 의원들의 반발에 부딪혀 소득 없이 끝났다.

한편 민주당 3대 특검 종합대응 특별위원회(특위)는 이날 권 의원의 특검 출석 시간에 맞춰 기자회견을 열고 권 의원에 대한 구속 수사를 촉구했다. 특위는 기자회견문에서 “권 의원은 정치자금법 위반은 물론 현역의원으로서 형법상 수뢰, 알선수재 책임까지 물을 수 있는 중대범죄 피의자”라며 “권 의원 소환 조사에 그쳐선 안 된다”라고 목소리를 높였다. 특위는 기자회견에 이어 정치자금법 등 위반 혐의로 권 의원에 대한 고발장을 특검에 제출했다.

특위 간사인 장경태 의원은 기자들에게 “(민주당이) 파악한 정보에 따르면 권 의원은 특검에 들어갈 땐 마음대로 들어갔더라도 나올 땐 마음대로 나오지 못할 것”이라고 말했다. 권 의원을 둘러싼 의혹이 단순히 의혹에서 그치지 않고 정식 혐의로 적용될 것임을 내비친 발언이었다.

권 의원의 구속 여부에 대해 특검팀 관계자는 “아직 권 의원에 대한 조사를 마치지 않은 시점에서 판단을 내리기에 섣부르다”고 말했다.