군·산·학·연 협력 통해 대드론 통합체계 완성 민·군 대드론기술 실증 선도…전문인력 양성

[헤럴드경제=전현건 기자] 국내 최초로 대(對)드론 분야 연구와 논의를 주도해 나갈 ‘국방 대드론 협력센터’가 오는 28일 출범한다.

27일 한국대드론산업협회에 따르면 국방 대드론 협력센터는 군·산·학·연 협력을 통해 대드론 통합체계를 완성하고 민·군 겸용 대드론 기술 실증을 선도할 예정이다.

대드론 통합체계란 국가 중요시설과 아군 전력을 위협하는 미확인 드론을 탐지·식별·추적·무력화하는 기술이다.

AESA레이더, EO/IR 열화상 카메라, 전파재머 등 다양한 센서와 전자전 장비를 활용해 위협을 조기에 포착하고 레이저, 전자기펄스(EMP), 요격 드론, 지대공 무기 등을 통한 하드킬 수단과 실시간 통제를 위한 지휘통제체계를 연동해 탐지부터 대응까지 전 과정을 통합적으로 관리한다.

국방 대드론 협력센터는 출범식과 함께 경기창조경제혁신센터, 한국대드론산업협회, 육군전력사업단, 육군방공학교, 재능대학교와 합동양해각서(MOU)를 체결하고 대드론 관련 세미나를 진행할 계획이다.

국방 대드론 협력센터는 한국대드론산업협회가 주관기관 역할을 맡고 기술실증팀과 스타트업협력팀, 교육훈련팀, 관리운영팀으로 구성된다.

국방 대드론 협력센터는 대드론 기술 개발·검증부터 관련 스타트업·중소기업과의 공동 실증, 테스트베드 구축, 시연 공간 제공 등 업무를 수행할 예정이다.

특히 ‘안티드론 전문인력 양성 과정’을 개설해 군인과 경찰, 소방 공무원, 시설 보안요원, 방산업체 직원, 일반 희망자 등을 대상으로 하는 맞춤형 교육을 준비 중이다.

장병철 한국대드론산업협회 부회장은 “국내 기술로 우리 영공과 국민을 지킬 수 있는 토대를 마련할 것”이라며 “세계 시장을 선도하는 K-방산의 새로운 성장 동력이 될 수 있다”고 말했다.