경기·인천 등 7개 시도서 순유입…서울 순유출

[헤럴드경제=양영경 기자] 최근 주택거래가 늘어나면서 지난달 거주지를 옮긴 인구도 4년 만에 가장 많았던 것으로 나타났다.

통계청이 27일 발표한 ‘7월 국내인구이동통계’를 보면 지난달 이동자 수는 55만3000명으로 1년 전보다 4만1000명(8.1%) 늘었다. 같은 달 기준으로 2021년 56만3000명을 기록한 뒤로 4년 만에 가장 많았다.

통계청은 최근 주택거래량이 늘면서 거주지를 옮긴 사람도 증가했다고 분석했다. 지난 5~6월 아파트 준공 실적과 주택매매건수는 작년 같은 기간보다 각각 7.2%, 20% 증가한 것으로 파악됐다.

이동자수는 단기적으로는 주택 거래량과 입주 예정 아파트 물량 등에 따라 증감을 보인다. 다만, 장기적으로는 고령화와 인구 감소 등으로 줄어드는 추세다.

총이동자 중 시도 내 이동자는 62.1%, 시도 간 이동자는 37.9%를 각각 기록했다. 인구 100명 당 이동자 수를 뜻하는 인구이동률은 12.8%로 작년보다 0.9%포인트 상승했다.

전입에서 전출을 뺀 순이동을 시도별로 보면 경기(2617명), 인천(1662명) 등 7개 시도는 순유입을 기록했다. 반면 서울(-2554명), 경북(-1785명) 등 10개 시도는 인구가 순유출된 것으로 파악됐다.