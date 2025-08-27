6월 출생아수 동월 기준 4년만에 가장 많아 ‘연간 출생아수 2년 연속 증가’ 전망에 무게 혼인증가·30대女 증가·출산 인식 등이 영향

[헤럴드경제=양영경 기자] 올해 상반기 누적 출생아수가 12만명을 넘어선 것으로 나타났다. 매달 태어난 아기가 전년보다 증가하는 흐름이 1년째 이어지고, 출생아 증가율은 6월을 비롯해 2분기, 상반기 역대 가장 높은 수치를 나타냈다. “한국 망했다”는 평가가 나올 정도로 정도로 심각했던 저출생 기조는 바닥을 찍고 반등 흐름을 이어가는 모습이다.

27일 통계청이 발표한 ‘6월 인구동향’에 따르면 지난 6월 출생아 수는 작년 동월보다 1709명(9.4%) 늘어난 1만9953명으로 집계됐다.

이런 증가 흐름은 작년 7월부터 12개월째 이어지고 있다. 작년 1분기부터 이어진 혼인 증가, 30대 여성 인구 증가, 출산에 관한 긍정적 인식 변화가 복합적으로 영향을 미친 결과로 통계청은 분석했다.

6월 출생아 수는 같은 달 기준 2021년 6월(2만1504명) 이후 4년 만에 가장 많았다. 6월 기준 증가 폭은 2010년(1906명) 이후 최대이며, 증가율로는 1981년 통계 작성 이래 가장 높았다.

2분기와 상반기 기준으로 봐도 출생아수는 뚜렷한 증가세를 나타냈다. 올해 2분기(4~6월) 태어난 아기는 6만979명으로 작년 동기보다 4157명(7.3%) 증가했다. 2분기 기준으로 가장 높은 증가율이다. 올해 상반기까지 누적 기준으로 보면 총 12만6001명이 태어났다. 작년 상반기와 비교하면 8721명(7.4%) 증가한 수준이다. 마찬가지로 상반기 기준 역대 최고 증가율이다.

합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)도 늘고 있다. 6월 합계출산율은 0.76명으로 작년 동월보다 0.06명 증가했고, 2분기 합계출산율도 0.76명으로 0.05명 늘었다. 지난해 하반기부터 이어지는 증가세와 건강보험상 분만 통계 등을 토대로 보면 올해 연간 출생아 수가 2년 연속 늘어날 것이라는 관측에 무게가 실린다.

출산 증가세는 30대가 주도하는 것으로 파악됐다. 2분기 모(母)의 연령별 출산율은 작년 동기보다 30~34세에서 2.7명 증가했고, 35~39세는 5.1명 늘었다. 반면 20대인 25~29세는 0.5명 늘었고, 24세 이하는 0.1명 감소했다.

출산의 선행지표인 결혼도 지난해 4월부터 15개월째 증가세가 이어졌다. 6월 혼인 건수는 작년 동월보다 1539건(9.1%) 늘어난 1만8487건으로 집계됐다. 6월 기준 증가 폭은 2015년(1948건) 이후 가장 컸고, 증가율은 2010년(9.7%) 이래 최고치를 기록했다.

2분기 혼인 건수는 5만9169건으로 집계돼 작년 동기보다 3263건(5.8%) 늘었다. 상반기 누적으로 결혼은 11만7873건으로 집계돼 2019년(12만87건) 이후 6년 만에 가장 많았다. 작년 상반기와 비교하면 7817건(7.1%) 늘었다.

통계청 박현정 인구동향과장은 “30대 초반 인구 증가와 결혼 인식 변화, 정책적 효과가 혼인 건수 증가에 기여하고 있다”고 면서 “대전 결혼장려금 500만원 등 일부 지방자치단체 결혼지원금이나 신혼부부 특례대출 등이 영향을 주고 있다”고 설명했다.

2분기 이혼 건수는 작년 동기보다 1341건(5.9%) 줄어든 2만1489건으로 집계됐다.

다만, 출생아 수 증가에도 고령 사망자 수가 많아져 인구는 자연 감소세를 이어갔다. 2분기 사망자는 8만4565명으로 작년 동기보다 609명(0.7%) 증가했다. 2분기 출생아 수를 훌쩍 웃돌며 인구는 2만3586명 자연 감소했다. 상반기 누적 자연 감소분은 5만9460명으로 집계됐다.