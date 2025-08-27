성수1·2지구 나란히 1100만원대 압구정·여의도도 1000만원 돌파 원자잿값·인건비·안전규제에 상승

한강변 재개발 최대어로 꼽히는 서울 성동구 성수전략정비구역은 최근 1지구가 3.3㎡(평)당 공사비를 1132만원으로 제시한 데 이어, 9월 시공사 선정 입찰공고를 계획하고 있는 2지구 또한 1160만원으로 책정했다. 원자잿값·인건비 인상 등으로 공사비 상승세가 지속되는 가운데 이처럼 서울의 한강변, 초고층 정비사업지에서 평당 공사비가 1000만원을 넘기는 사례가 이어지고 있다.

27일 정비업계에 따르면 다음달 중 입찰공고, 올해 12월 시공사 선정 총회를 진행할 예정인 성수2지구 조합은 최근 평당 공사비를 1160만원으로 확정했다. 앞서 바로 옆에 맞붙어있는 성수1지구가 지난 21일 1132만원에 입찰공고를 냈는데 두 구역 모두 1100만원대 공사비를 제시한 것이다.

성수1지구는 최고 65층·3014가구, 2지구는 최고 65층·2609가구 규모 초고층(50층 이상) 재개발이 이뤄지는 만큼 이에 따른 추가 공사비가 반영된 것도 있지만 지난해 초고층 정비사업지들의 평당 공사비와 비교하면 높은 수준이다. 한강벨트로 묶이는 영등포구 여의도의 한양아파트는 56층 재건축을 추진 중인데 지난해 3월 시공사 선정 당시 공사비는 881만원이었다. 성수 재개발 외에도 올 들어 시공사가 정해진 서울 주요 정비사업지들에선 평당 공사비가 1000만원이 넘어가는 사례를 여럿 찾아볼 수 있다. 한강변 재건축 대어 압구정2구역은 현대건설과의 수의계약 단계를 밟고 있는데 공사비는 1150만원으로 책정됐다. 지난 7월 공고를 내고 다음달 초까지 시공사 입찰을 받는 여의도 대교아파트 또한 1120만원으로 제시했다.

한강변·초고층이 아니더라도 강남권 정비사업지들은 900만원대 공사비를 기록하며 1000만원 선을 목전에 두고 있다. 서초구 반포동의 소규모 단지인 삼호가든5차(168가구)는 지난해 시공사 입찰을 진행했지만 응찰하는 건설사가 나타나지 않자 올해 평당 990만원으로 11% 높여 재입찰을 진행했고 이달 23일 총회에서 삼성물산을 시공사로 정했다. 앞서 올 3월 시공사 선정을 마친 신반포4차는 950만원으로 책정돼 지난해까지만 해도 곳곳에서 볼 수 있었던 800만원대 사업장은 찾아보기 어려워진 분위기다.

한 대형 건설사 관계자는 “수주 상황과 사업지 특성마다 공사비가 다르긴 하지만 요즘은 서울 외곽 지역은 최저 800만원 초반대이고 강남권에선 기본적으로 평균 1000만원을 찍었다고 보면 된다”며 “일부 건설사들은 수주 경쟁력을 위해 강남에서도 공사비를 낮춰 들어가기도 하지만 900만원 후반대~1000만원대인 사업장이 대다수”라고 설명했다.

평당 공사비 1000만원 시대가 현실화된 건 최근 몇 년 새 코로나19 팬데믹 및 러시아·우크라이나 전쟁으로 원자잿값이 급등했고, 인건비를 비롯한 건설원가 부담이 커진 결과다. 실제 한국건설기술연구원에 따르면 올해 6월 말 기준 건설공사비지수는 131.07로 잠정 집계됐는데 2020년 6월 99.35와 비교하면 5년 새 약 32% 상승했다.

이런 가운데 6월부터 민간 공동주택 공급 시 제로에너지건축물(ZEB) 5등급 이상 설계가 의무화되고, 최근에는 건설현장 안전관리 시설 및 인력 추가 투입 등으로 비용이 늘어나는 등 공사비 상승 요인이 더 커진 상황이다. 더욱이 정부의 주 4.5일제 추진, 노란봉투법(정당한 파업에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 법)의 국회 통과로 비용 증가에 대한 업계의 우려가 커지고 있다.

대형 건설사 관계자는 “정부 기조로 정비사업 현장의 안전관리 투자비가 늘어나는 추세이기 때문에 공사비 상승에 반영이 될 수 있는 부분”이라며 “분양가는 상한제가 적용되는 지역도 있기 때문에 사업지마다 변동이 있을 수 있지만 한번 올라간 물가가 내려가긴 어려워 공사비는 계속해서 오를 수밖에 없다”고 말했다. 신혜원 기자