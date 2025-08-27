최초 흑인 여성 연준이사 쿡 해임 확정땐 7명 이사 중 트럼프 지명자 4명으로 늘어나 금리인하 관철 위해 연준 독립성 훼손 우려 전문가 “세계시장 타격…재앙적 결과 초래”

“아주 조만간 (연준 이사회에서)과반을 차지할 것이다. 훌륭한 일이 될 것이다.”

도널드 트럼프 미국 대통령은 26일(현지시간) 백악관 캐비넷룸에서 각료회의를 주재한 뒤 주택담보대출 사기 혐의로 해임을 통보한 리사 쿡 연방준비제도(연준·Fed)이사의 후임자와 관련한 취재진 질문에 “우리는 그 자리에 매우 좋은 사람을 갖게될 것이다”며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장의 사임 압박을 넘어 연준 이사회 장악마저 시도하자 연준의 독립성 훼손 우려가 증폭되고 있다. 세계 금융경제의 중추 역할을 하는 연준의 독립성이 훼손될 경우 경제적 역풍이 불 수 있다는 지적도 제기된다.

트럼프 대통령은 7명으로 구성된 연준 이사회 과반 이상을 자신의 충성파로 채워 경제정책 운용에 유리한 ‘금리인하’를 관철시키겠다는 의도를 노골화 하고 있다.

▶트럼프 쿡 해임 통보에…연준 “해임 조치, 불법적”=바이든 정부 때 임명돼 2038년 임기 만료까지 13년이 남은 쿡 이사에 대해 트럼프 대통령이 해임을 통보한 것은 명백하게 선을 넘는 불장난이라는 지적이 나온다. 쿡 이사는 최초의 흑인 여성 연준 이사이기도 하다.

트럼프 대통령은 내년 5월 만료인 파월 의장 임기를 앞당겨 후임을 지명하는 ‘그림자 의장안’을 검토하는 한편, 쿡 이사 해임을 통보하고 후임 지명 채비를 본격화했다.

연방법상 연준 이사는 14년 임기를 보장받으며 대통령이 임의로 해임할 수 없고, ‘정당한 사유’가 있을 경우에만 해임이 가능하다. 지금까지 어떤 대통령도 이를 실제로 집행한 적은 없었다. 대통령이 연준 이사를 해임 대상으로 삼은 것은 1913년 연준 설립 이래 처음이다.

쿡 이사가 물러나면 7명의 연준 이사 중 과반인 4명이 친(親)트럼프파로 채워져 연준 역학 구조가 바뀐다. 기존 비둘기파는 보우먼 연준 부의장, 월러 이사와 지난 7월 사퇴 의사를 밝힌 아드리아나 쿠글러 이사의 후임자로 지명한 스티브 미란 백악관 국가경제자문위원장 등이다.

트럼프 대통령은 쿡 이사의 후임으로 미란 위원장과 데이비드 맬패스 전 세계은행(WB) 총재를 염두에 두고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 이날 보도했다.

트럼프는 연준에 줄기차게 금리 인하를 요구하고 있지만 연준은 올해 7월까지 금리를 인하하지 않았다.

트럼프 대통령은 인플레이션 위험을 이유로 현재 4.25∼4.50%인 미국의 기준금리를 인하하지 않는 연준에 대해 ‘금리를 1% 수준으로 낮추라’고 압박하고 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 “트럼프가 모든 정부 수단을 동원해 통화 정책에 영향을 미치려는 의지를 다시 한 번 드러내는 것으로, 전문가들은 연준의 독립성을 방해하는 것이 재앙적인 결과를 초래할 수 있다고 오랫동안 경고해 왔다”고 짚었다.

▶파월 사임 압박 대신 이사진 교체?…전략 바꾼 트럼프=트럼프 대통령의 전례 없는 연준 이사 해임 조치 이면에는 파월 의장의 권위를 흔들기 위한 조치라는 해석도 나온다. 온갖 압박과 수모에도 꿈쩍 않는 파월 의장을 직접 겨냥하기보단 연준이사회 전체로 타깃을 바꿔 금리 인하를 도모하겠다는 의도다.

이러한 분열 공작이 성공하면, 파월 의장이 이사직에 남아 저항하더라도 트럼프 측 인사가 다수를 차지하게 된다. 연준 이사회 7명 중 최근 조기 사임한 아드리아나 쿠글러 이사를 포함해 트럼프 대통령이 이사 2명을 새로 지명할 수 있게 되기 때문이다.

미국 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 상시 의결권을 가진 연준 이사는 의장 포함 7명이며 여기에 지역 연은 총재 5명까지 총 12명이 금리를 결정한다. 현재 연준 이사 7명 중 2명은 트럼프 대통령이 임명했다.

그간 FOMC 회의에서 연준 이사들은 연준 의장의 견해를 좇아 투표권을 행사했으나 이미 지난달 회의에서 이례적으로 ‘반대표’가 나왔다. 연준내 균열이 본격화한 것이다.

크리스토퍼 월러 연준 이사와 미셸 보우먼 연준 감독 담당 부의장이 금리 동결에 반대표를 던졌는데, 두 사람 모두 트럼프 행정부 1기 당시 임명된 인사다.

보우먼 이사는 지난 6월 트럼프 대통령이 연준 금융 담당 부의장으로 임명했으며, 내년 연준 의장 임기가 끝나는 파월 의장의 후임으로 거론되는 후보자 중 한 명이다.

또 다른 연준 이사인 필립 재퍼슨 부의장은 트럼프 대통령이 차기 연준의장 후보에 포함시켜 회유하고 있다는 관측이 나온다고 니혼게이자이신문은 보도했다.

조 바이든 행정부 시절 재무장관을 역임한 재닛 옐런 전 연준 의장은 뉴욕타임스(NYT)에 “트럼프 대통령이 연준의 정책 결정을 통제하기 위해 전면적인 공격을 시작한 것으로 보인다”며 “위원들이 더 이상 자유롭게 의견을 낼 수 없을 정도로 위협받을 수 있다”고 말했다.

쿡 이사에 대한 해임 통보와 연방 검찰의 수사가 연준에서 기준금리를 논의하는 공개시장위원회(FOMC) 구성원 전원을 위축시킬 수 있다는 의미로 풀이된다. 정목희 기자