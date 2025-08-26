한미동맹 ‘미래지향적 포괄적 전략동맹’으로 발전시켜 나갈 것

[헤럴드경제(워싱턴DC)=서영상 기자] 한미정상회담 참석차 미국을 방문 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미 외교·안보·통상 분야 오피니언 리더들과 한미 동맹 강화 방안, 한일관계, 북한 문제 등에 대한 심도 있는 의견 교환을 했다고 대통령실은 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 미 전략국제문제연구소(CSIS) 공개 정책 연설 후 미국의 전·현직 의원과 전직 국방장관, 안보보좌관, 국가정보장, 무역대표 등과 만찬을 겸한 간담회를 가졌다.

이 대통령은 한미동맹은 지난 70년간 우리 외교정책의 근간이 됐다면서, 앞으로도 국익과 실리를 바탕으로 한미동맹을 글로벌 환경 변화에 맞게 ‘미래지향적 포괄적 전략동맹’으로 발전시켜 나갈 것이라고 했다.

또 한미동맹과 국제사회의 지원 속에서 성장해온 대한민국이 국제사회의 일원으로서도 더 많은 기여와 역할을 해나갈 의지가 있다는 점을 밝혔다.

이 대통령은 양국 국민의 상호 지지가 한미 동맹을 지탱할 수 있는 힘이 됐다고 언급하며 양국 간 인적 교류 강화의 중요성을 강조하는 동시에 미 오피니언 리더들도 이를 위해 적극 기여해 줄 것을 당부했다.

참석자들도 양국 간 협력이 중요하다는 데 공감하고, 이 대통령의 한일 및 한미일 협력 발전 의지를 높이 평가하면서 한국 정부의 노력이 여타 동맹 우방국들에 귀감이 될 것이라고 말했다.

간담회에는 돈 바이어 하원의원, 크리스 도드·롭 포트만 전 상원의원, 칼라 힐스 전 무역대표부(USTR) 대표, 커트 캠벨 전 국무부 부장관, 마크 리퍼트 전 주한미국대사, 성 김 전 주한미국대사, 빅터 차 CSIS 한국 석좌 등 미측 인사 총 17명이 참석했다.